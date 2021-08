La pression continue d’augmenter de la part des élus démocrates pour faire vacciner les gens contre le coronavirus alors que les infections augmentent à travers le pays, alimentées par la propagation de la variante delta hautement transmissible.

Quelques jours après que le président Joe Biden a déclaré que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux devraient se faire vacciner ou faire face à des restrictions qui incluent le masquage et les tests, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré lundi que les travailleurs des aéroports et du système de transport en commun de New York seront tenus de se faire vacciner ou tests hebdomadaires. Cela fait suite à l’annonce de Cuomo la semaine dernière selon laquelle tous les agents de l’État doivent se faire vacciner ou se soumettre à des tests hebdomadaires.

Lors d’une conférence de presse à Manhattan lundi, Cuomo a également exhorté les entreprises privées à exiger la vaccination de leurs employés et clients.

« Entreprises privées, bars, restaurants, rendez-vous à une admission réservée aux vaccins », a-t-il déclaré.

Lundi également, le maire de New York, Bill de Blasio, a « fortement » recommandé que les personnes vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur, mais a refusé de rendre le masque obligatoire.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré que tout le personnel de santé et ceux qui travaillent dans les établissements correctionnels devront être vaccinés d’ici le 7 septembre ou subir un test de dépistage du coronavirus une ou deux fois par semaine.

Et en Louisiane, qui a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays, le gouverneur John Bel Edwards a rétabli un mandat de masque dans tous les lieux publics intérieurs, y compris les écoles et les collèges, alors que l’État connaît la croissance de COVID-19 par habitant la plus élevée du pays.

Les trois gouverneurs et de Blasio sont démocrates.

Aussi dans l’actualité :

►Les responsables de la santé de San Francisco et de six autres comtés de la région de la baie rétablissent les mandats de masque pour tous les environnements intérieurs à partir de mardi, quel que soit le statut de vaccination.

►Plus de 816 000 doses de vaccin ont été signalées administrées dimanche, dont 517 000 nouvellement vaccinées. Depuis le 5 juillet, les vaccinations se sont lentement intensifiées à travers le pays, a déclaré Cyrus Shahpar, directeur des données COVID-19 de la Maison Blanche, sur Twitter.

►La Grande-Bretagne devrait offrir des vaccins de rappel COVID-19 à 32 millions de personnes à partir du début du mois prochain, a rapporté dimanche The Telegraph. Le CDC a déclaré que les Américains entièrement vaccinés n’avaient pas encore besoin d’une troisième injection car ils continuent d’être bien protégés par leurs doses initiales.

►Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont signalé dimanche 18 nouveaux cas de coronavirus alors que les cas atteignent un niveau record à Tokyo. La ville a signalé 4 058 cas samedi, un jour après que le Japon a prolongé son état d’urgence.

►L’Université de Caroline du Sud et l’Université du Minnesota exigent que les étudiants portent des masques à l’intérieur cet automne. Certains collèges exigeront également que les étudiants fournissent la preuve qu’ils ont reçu les vaccins COVID-19.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 198,7 millions de cas et 4,22 millions de décès. Plus de 164,9 millions d’Américains – 49,7% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Le maire de Maui demande à Hawaï de commencer l’école en ligne au milieu de la flambée de COVID-19

Le maire du comté de Maui appelle les autorités d’Hawaï à reporter le retour des étudiants à l’apprentissage en personne au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans toutes les îles. Les étudiants d’Hawaï devraient retourner en classe mardi, et le gouverneur David Ige a dit qu’ils le feraient.

Si les responsables reportent l’apprentissage en personne, le district scolaire d’Hawaï, qui dessert près de 175 000 élèves à travers l’État, serait le premier grand district à lancer l’année scolaire à distance. La plupart des districts du pays sont encore en vacances d’été, beaucoup d’entre eux dans des zones à faible taux de vaccination.

Le nombre de cas a augmenté à Hawaï ces dernières semaines, le comté d’Honolulu en représentant la plupart. Mais le comté de Maui, qui comprend les îles de Maui, Lānaʻi et Molokaʻi, ne dispose pas des installations de soins de santé nécessaires pour faire face à la récente flambée des infections.

« L’apprentissage à distance n’est pas nouveau pour les étudiants et les enseignants d’Hawaï, et bien qu’il ne soit pas idéal, il est préférable à une augmentation potentielle des cas pédiatriques Delta », a déclaré le maire Michael Victorino dans un communiqué, citant la hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour COVID-19 sur le continent. hôpitaux.

Ige a déclaré lundi que les écoles de Maui rouvriraient pour un apprentissage en personne mardi avec celles d’ailleurs dans l’État, ajoutant qu’il prévoyait d’avoir une conversation de suivi avec Victorino pour discuter des préoccupations du maire.

« Nous pensons que nos étudiants sur chaque île … devraient avoir la possibilité de revenir à l’apprentissage en personne », a déclaré Ige.

-Alia Wong

Alors que les États-Unis atteignent 70% des adultes au moins partiellement vaccinés, aucun mandat national en cours

Le jour où l’administration Biden a salué la nouvelle selon laquelle 70% des adultes américains sont désormais au moins partiellement vaccinés, a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré qu’un mandat de vaccination à l’échelle nationale « n’était pas sur la table », mais a noté que les employeurs ont le droit de prendre cette mesure comme bon leur semble.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux devraient se faire vacciner ou faire face à plusieurs restrictions, notamment des tests et le masquage. Son administration compte également sur les besoins en vaccins des employeurs privés pour convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

Ces efforts, ainsi que peut-être la crainte de l’impact de la variante delta, semblent porter leurs fruits. Alors que la barre des 70 % a été atteinte environ un mois plus tard que l’objectif initial du 4 juillet, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a noté une augmentation récente de la vaccination.

Zients a déclaré que 3 millions d’Américains avaient reçu leur première injection la semaine dernière, le plus grand nombre pour une période de sept jours depuis le 4 juillet.

« Il y a un fort sentiment de progrès, et vous le voyez dans le nombre de coups que nous recevons dans les bras des gens chaque jour », a déclaré Zients.

Dr Anthony Fauci : Les réinfections sont plus fréquentes avec la variante delta

Les soi-disant infections révolutionnaires de personnes entièrement vaccinées sont devenues une préoccupation majeure dans la bataille contre COVID-19, en particulier après que le CDC a révélé la semaine dernière que de nouvelles études montrent que ces personnes peuvent transmettre le virus.

Peut-être plus inquiétant pourrait-il être la preuve que ceux qui ont déjà eu COVID pourraient ne pas être aussi protégés qu’ils le croient.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré qu’au 26 juillet, le CDC avait reçu 6 587 rapports d’infections révolutionnaires ayant entraîné des hospitalisations ou des décès sur 163 millions d’Américains entièrement vaccinés – soit un cas sur environ 25 000.

« Aucun vaccin n’est efficace à 100%, vous pouvez donc vous attendre à des infections révolutionnaires », a déclaré Fauci. « La plupart de ces infections seront asymptomatiques ou bénignes. »

Fauci a également déclaré que les personnes infectées devraient toujours recevoir le vaccin pour ajouter une couche de protection plus forte, car la variante delta produit plus de réinfections.

« La protection que vous obtenez contre l’infection d’origine existe toujours dans une certaine mesure », a déclaré Fauci, « mais les réinfections se produisent actuellement à un taux beaucoup plus élevé chez les individus que contre l’original (souche). »

La sénatrice Lindsey Graham annonce une infection révolutionnaire

La sénatrice républicaine Lindsey Graham de Caroline du Sud a déclaré lundi sur Twitter qu’il a été testé positif au coronavirus malgré sa vaccination.

Graham, 66 ans, a déclaré qu’il avait consulté un médecin lundi matin après avoir ressenti des symptômes pseudo-grippaux samedi soir et qu’il présentait actuellement des symptômes bénins, notamment la sensation d’avoir une infection des sinus. Il prévoit de se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

« Je suis très content d’avoir été vacciné car sans vaccination, je suis certain que je ne me sentirais pas aussi bien que maintenant », a tweeté Graham. « Mes symptômes seraient bien pires. »

Des millions de personnes risquent l’expulsion après la fin du moratoire fédéral sur les expulsions

Le La fin du moratoire fédéral signifie que les expulsions pourraient commencer lundi, entraînant des années d’expulsions sur plusieurs semaines, alors que la variante delta hautement contagieuse du coronavirus se propage rapidement et inaugure la pire crise du logement depuis la Grande Récession.

Le moratoire, mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention en septembre, était la seule mesure à maintenir des millions de locataires chez eux. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi pendant la pandémie et avaient pris des mois de retard sur leur loyer.

Les propriétaires ont contesté avec succès l’ordonnance devant le tribunal, arguant qu’ils avaient également des factures à payer. Ils ont souligné que les locataires pourraient accéder à près de 47 milliards de dollars en argent fédéral mis de côté pour aider à payer les loyers et les dépenses connexes.

Les défenseurs des locataires ont déclaré que la distribution de l’argent avait été lente et qu’il fallait plus de temps pour le distribuer et rembourser les propriétaires.

Même avec le retard, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis au 5 juillet ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau. Voici ce que vous devez savoir si vous avez manqué des paiements.

La Floride établit un record d’hospitalisations pour COVID

La Floride a battu dimanche son record d’hospitalisations pour coronavirus un jour après que l’État a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie début 2020.

Plus de 10 200 personnes en Floride sont hospitalisées avec des cas confirmés de COVID-19, selon les données communiquées au département américain de la Santé et des Services sociaux. Le record précédent de 10 170 hospitalisations datait du 23 juillet 2020, plus de six mois avant que les vaccinations ne commencent à se généraliser, selon la Florida Hospital Association. La Floride est en tête du pays pour les hospitalisations par habitant pour COVID-19.

Le directeur des communications de Tallahassee Memorial HealthCare a déclaré que l’hôpital comptait 70 patients dans son unité COVID-19 – une augmentation de 11 depuis vendredi et le plus élevé que l’hôpital ait connu. Le nombre le plus élevé précédent était de 51, a déclaré Stephanie Derzypolski, qui a ajouté que la majorité des personnes hospitalisées avec COVID ne sont désormais pas vaccinées.

Les cas de coronavirus augmentent à travers le pays, mais il existe des différences dramatiques dans l’intensité des épidémies.

Le Tennessee a signalé 356 cas au cours de la dernière semaine de juin et 12 765 cas au cours de la dernière semaine de juillet, soit une augmentation de 3 486 %. En Californie, les cas ont augmenté de 1 078 %. Et en Louisiane, les cas ont augmenté de 1 043 %.

Plus d’un million de doses de vaccin jetées dans 10 États depuis décembre

L’Iowa pourrait devoir jeter des dizaines de milliers de doses de vaccin au cours des six prochaines semaines. La semaine dernière, El Paso, au Texas, en a jeté près de 4 000. Et en Arkansas, plus de 80 000 doses ont expiré cette semaine.

« Avant le vaccin, j’avais le cœur brisé parce que des gens mouraient et nous ne pouvions pas les aider. Maintenant, ils ne reçoivent pas le vaccin et nous ne pouvons pas les aider », Tammy Kellebrew, une pharmacienne qui se rend dans les hôpitaux ruraux de l’Arkansas. , Raconté Médias publics de Houston. « Et donc après chaque décès, je retourne à la pharmacie et je pleure, puis je retourne au travail. »

Une enquête rapportée par le New York Times indique que plus d’un million de doses ont été jetées dans 10 États depuis que les vaccins ont été administrés pour la première fois. Une grande partie de la perte provient du ralentissement de la demande au cours des derniers mois.

Un nouveau sondage suggère que les personnes non vaccinées n’ont pas peur de la pandémie

Selon un sondage de suivi Axios/Ipsos, seuls 37% des adultes se sont déclarés extrêmement ou très préoccupés par la pandémie, le pourcentage le plus élevé depuis la mi-mai. Les données ont montré que le pourcentage de personnes concernées est en augmentation chez les adultes vaccinés, mais pas chez les adultes non vaccinés.

Parmi les adultes vaccinés interrogés en juillet, 44% étaient préoccupés par le vaccin, en hausse de huit points de pourcentage depuis juin. Le pourcentage d’adultes non vaccinés concernés est resté stable à 23 % de juin à juillet.

Cinquante-quatre pour cent des adultes vaccinés étaient préoccupés par la variante delta tandis que 25 % des adultes non vaccinés ont déclaré qu’ils étaient préoccupés. Alors que les cas de COVID-19 se multiplient à travers le pays avec la propagation de la variante delta, les résultats du sondage suggèrent que de nombreuses personnes non vaccinées n’ont pas peur.

Selon le CDC, la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas a augmenté d’environ 64% la semaine dernière, avec plus de 66 000 nouveaux cas aux États-Unis. Le CDC a publié une nouvelle directive sur les masques la semaine dernière pour minimiser la propagation du COVID-19.

