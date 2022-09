New York accélère ses efforts pour interdire la vente de nouvelles voitures à essence d’ici 2035

Le trafic traverse le pont de Brooklyn, le 2 août 2018 à New York. Jeudi, l’administration Trump a annoncé une proposition visant à affaiblir les exigences d’efficacité énergétique pour les voitures et les camions du pays. Le retour en arrière est susceptible de déclencher des contestations judiciaires de la part de la Californie et d’autres États.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé jeudi qu’elle ordonnait aux régulateurs de l’État d’apporter les modifications nécessaires pour exiger toutes les nouvelles voitures de tourisme, camionnettes et les VUS vendus dans l’État à zéro émission d’ici 2035.

Cette décision intervient environ un mois après que la Californie a voté pour interdire la vente de nouveaux véhicules à essence à partir de 2035, créant un précédent pour d’autres États bleus.

C’est également une étape cruciale que New York doit franchir pour atteindre son objectif de réduction des gaz à effet de serre de 85 % d’ici 2050.

Plus précisément, Hochul accélère les exigences réglementaires nécessaires à la mise en œuvre législation qu’elle a signée en septembre 2021 qui a officiellement fixé l’objectif que toutes les voitures particulières et camions neufs vendus dans l’État de New York soient à zéro émission d’ici 2035.

“New York est un leader climatique national et une puissance économique, et nous utilisons notre force pour stimuler l’innovation et la mise en œuvre de véhicules zéro émission à grande échelle”, a déclaré Hochul, dans un déclaration écrite publiée annonçant la nouvelle.

Le règlement exigerait que 35 % des ventes de l’année modèle 2026 soient des véhicules zéro émission, 68 % des ventes d’ici 2030 et 100 % des ventes d’ici 2035.

En outre, des normes de pollution seraient définies pour les voitures particulières, les camions légers et les véhicules utilitaires moyens équipés de moteurs à combustion à gaz pour les années modèles 2026 à 2034, selon un communiqué de l’annonce de Hochul.