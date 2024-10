New York accélère le changement de direction des écoles alors que les enquêtes tournent autour de l’acte d’accusation du maire

NEW YORK– La ville de New York accélère le changement de chef d’école alors que le maire inculpé Eric Adams fait face à une pression croissante pour apporter la stabilité à un gouvernement municipal qui a été ébranlé par des perquisitions, des assignations à comparaître et des démissions.

Le chancelier des écoles David Banks, dont les téléphones ont été saisis par des agents fédéraux le mois dernier, quittera le système scolaire le 16 octobre, et non à la fin de l’année. comme il l’avait initialement prévua déclaré la ville.

Adams a déclaré jeudi que cette décision permettrait à la nouvelle chancelière Melissa Aviles-Ramos, ancienne enseignante et directrice du Bronx, de diriger d’une seule voix le plus grand système scolaire public du pays. Le démocrate du premier mandat a cité des conversations avec ses collaborateurs et « d’autres dirigeants » anonymes pour prendre sa décision.

« C’est le moment d’une véritable stabilité », a déclaré Adams aux journalistes. « Avoir Melissa et David en même temps, cela n’a pas apporté la stabilité que nous souhaitions. »

Adams a juré de rester en fonction après avoir plaidé non coupable la semaine dernière aux accusations qu’il avait accepté pour environ 100 000 $ de vols internationaux gratuits ou à prix très réduits, de séjours à l’hôtel, de repas et de divertissements, et qu’il avait recherché des contributions illégales à la campagne auprès d’intérêts étrangers.

Lors d’une audience mercredi, le procureur adjoint des États-Unis, Hagan Scotten, a déclaré que les procureurs étaient poursuivre « plusieurs enquêtes connexes » et qu’il est « probable » que d’autres accusés soient inculpés et « possible » que d’autres accusations soient portées contre Adams.

Banks, qui a dirigé le système scolaire public de la ville depuis qu’Adams a pris ses fonctions en 2022a nié tout acte répréhensible et a déclaré le mois dernier qu’il « coopérait à une enquête fédérale ».

« La semaine dernière, j’ai annoncé mon intention de prendre ma retraite et j’étais prêt, disposé et capable de rester à mon poste jusqu’au 31 décembre pour mener une transition responsable pour notre personnel », a déclaré Banks dans un communiqué publié par l’intermédiaire d’une société de relations publiques. « Le maire a décidé d’accélérer ce calendrier. »

Banks est l’un des nombreux responsables de haut rang à quitter le gouvernement municipal ces dernières semaines. Il a initialement annoncé sa retraite la semaine dernière, le jour même où un grand jury a inculpé Adams – mais avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Sa décision est intervenue des semaines après que le FBI saisi des téléphones lui appartenant et sa partenaire de longue date, la première adjointe au maire Sheena Wright, d’une maison qu’ils partagent à Harlem.

Les agents fédéraux ont également saisi des appareils appartenant au frère de Banks, l’adjoint au maire chargé de la sécurité publique Philip Banks ; le commissaire de police de la ville de l’époque, Edward Caban ; et Timothy Pearson, conseiller du maire et ancien haut fonctionnaire du département de police de New York. L’autre frère de Banks, Terence, ancien superviseur du métro de la ville, s’est également vu saisir ses téléphones. Terence Banks dirige un cabinet de conseil qui a promis de connecter les clients avec les principales parties prenantes du gouvernement.

Caban a démissionné le 12 septembre. Pearson a démissionné le lundi. Wright et Philip Banks restent en fonction.

Quelques jours seulement après l’inculpation d’Adams, David Banks a épousé Wright ce week-end lors d’une cérémonie privée à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Il a déclaré mercredi à la chaîne de télévision Fox 5 que ni lui ni Wright n’étaient « la cible » d’une quelconque enquête. Il a nié qu’ils se soient mariés pour pouvoir invoquer le privilège du conjoint, un concept juridique qui protège les communications entre les couples mariés et les évite d’avoir à témoigner sur tout ce qui s’est passé pendant leur mariage.

« Je pense que quiconque me critiquerait n’a probablement jamais été amoureux », a déclaré Banks à la station. « La réalité est que Sheena et moi sommes ensemble depuis un certain temps. Nous planifions notre mariage depuis un moment. Banks a déclaré que lui et Wright étaient motivés à se marier en raison de l’âge et des problèmes de santé de leurs parents, « et toute suggestion contraire pour moi est tout simplement ridicule à première vue ».

Le ministère de la Justice définit une « cible » d’une enquête comme une personne contre laquelle les procureurs ou un grand jury ont rassemblé des preuves substantielles qui la relient à un crime – par opposition à un « sujet », quelqu’un dont la conduite relève simplement du champ d’application de la loi. enquête. Ces définitions sont fluides et peuvent changer à mesure que de nouvelles informations se développent.

Kathy Hochul, gouverneure de New Yorkun démocrate qui a le pouvoir de destituer Adams de ses fonctions, l’a exhorté en privé à faire le ménage dans son administration, selon une personne proche de leurs conversations. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement de conversations privées et l’a fait sous couvert d’anonymat.

« Je m’efforce de m’assurer que les postes clés travaillant avec le maire soient occupés par des personnes responsables, mais c’est en fin de compte sa décision de les prendre », a déclaré Hochul mercredi lors d’une conférence de presse indépendante à Manhattan. « Je lui fais juste savoir que nous surveillons la situation. Nous nous attendons à des changements, ce n’est pas un secret, et les changements commencent. »

Hochul n’a pas appelé Adams à démissionner, affirmant que « le processus doit se dérouler ». Elle a déclaré que la démission cette semaine du conseiller d’Adams, Pearson, était « un bon premier pas » et qu’elle « surveillerait ce qui se passerait d’autre au cours des prochains jours ».

Adams a refusé jeudi de dire s’il avait parlé à Hochul du départ accéléré de Banks.

Dans sa lettre de retraite la semaine dernière, Banks a déclaré qu’il avait informé Adams au cours de l’été de son intention de démissionner « après avoir veillé à ce que l’année scolaire démarre bien » pour près d’un million d’étudiants de la ville. Sa lettre ne faisait aucune référence aux multiples enquêtes fédérales en cours.

Adams a nommé Aviles-Ramos le 25 septembre, affirmant initialement qu’elle prendrait ses fonctions de chancelière le 1er janvier. Elle a été chef de cabinet de Banks avant de devenir chancelière adjointe du système scolaire chargée de l’engagement familial et communautaire et des affaires extérieures. Jeudi, Adams l’a qualifiée de « successeur trié sur le volet » de Banks.

« Il est devenu clair que nos étudiants seraient mieux servis en ayant le même leadership pendant la majeure partie de l’année scolaire, plutôt que de changer de chancelier à mi-parcours », a déclaré la ville dans un communiqué annonçant le calendrier accéléré.

Banks est un ancien enseignant, directeur et fondateur de Eagle Academy, un réseau d’écoles publiques destiné à éduquer les jeunes garçons noirs et latinos qui, selon lui, étaient souvent mal servis par le système éducatif. Avant sa nomination, Banks dirigeait la fondation qui collecte des fonds pour les six écoles Eagle Academy, une dans chaque arrondissement de New York et une à Newark, dans le New Jersey.