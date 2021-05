New York abandonne la plupart des restrictions; les métros; immunité collective

Les métros rouleront toute la nuit, et les restaurants, magasins et gymnases baisseront leurs limites de capacité alors que New York abandonnera la plupart des restrictions qui entravent financièrement la ville et ses habitants depuis plus d’un an, a annoncé lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

La distanciation sociale doit encore être maintenue, a déclaré Cuomo. Mais à partir du 17 mai, les métros ne fermeront plus de 2 h 00 à 4 h 00. L’État de New York, le New Jersey et le Connecticut abandonneront les limites de capacité intérieure le 19 mai.

« Il s’agit d’une réouverture majeure de l’activité économique et sociale », a déclaré Cuomo.

Plus de 80 000 employés de la ville sont rentrés dans leurs bureaux lundi, a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio.

« L’hôtel de ville est en effervescence aujourd’hui. C’est une sensation formidable », a déclaré le maire. «J’ai été à l’hôtel de ville tout au long de la pandémie, comme beaucoup de mes collègues. Mais pour la première fois depuis, vous savez, un an et plus, nous avons vraiment l’esprit et l’énergie de cet endroit. sentiment. »

Également dans l’actualité:

►Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les voyages en provenance de pays étrangers pourraient commencer à s’ouvrir le 17 mai et que les exigences de distance sociale d’un mètre – un peu plus de 3 pieds – seraient probablement levées d’ici le 21 juin.

►La Small Business Administration a commencé lundi à accepter les demandes de subventions du Fonds de revitalisation des restaurants. Des milliers de restaurants et de bars décimés par la pandémie sont éligibles à 28,6 milliards de dollars de subventions.

►Alors que la pandémie semble reculer, Hard Rock a déclaré qu’il dépenserait 20 millions de dollars à Atlantic City, dans le New Jersey, pour rénover des suites d’hôtel, ouvrir un magasin Starbucks, acheter de nouvelles machines à sous et des jeux de table, ajouter un nouveau restaurant et moderniser son front de mer.

►Les autorités de santé publique du comté de Los Angeles n’ont signalé aucun nouveau décès par COVID-19 dimanche. Les infections restent à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 577000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 153 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 312,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 246,7 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 105,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

La Californie rouvre à nouveau alors que les cas de coronavirus dans l'État chutent. Mais les critiques disent que les «mesures extrêmes» combattre le virus était trop.

Biden ne s’engage pas dans l’immunité collective

Le président Joe Biden n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé lundi quand le pays atteindrait l’immunité collective. Après avoir vanté les progrès réalisés en matière de vaccination, Biden a déclaré qu’il y avait un différend sur la part de la population qui doit être vaccinée pour obtenir l’immunité du troupeau. Plutôt que de donner son avis sur ce chiffre, Biden a encouragé tous ceux qui n’ont pas reçu de vaccin à en obtenir un.

« Je pense que d’ici la fin de l’été, nous serons dans une position très différente de celle que nous sommes maintenant », a déclaré Biden.

– Maureen Groppe

Les patients de moins de 50 ans constituent le plus grand groupe hospitalisé pour COVID

Même avec les nouvelles infections à coronavirus qui diminuent lentement aux États-Unis, les hôpitaux reçoivent toujours un nombre important de patients COVID 19, sauf qu’ils ont tendance à être plus jeunes maintenant.

Les moins de 50 ans représentent la plus grande partie des hospitalisations COVID dans le pays avec environ 35%, car une maladie qui a initialement ravagé les rangs supérieurs est victime d’autres adultes non protégés.

La baisse des taux de vaccination chez les jeunes, ainsi que la propagation des variantes – en particulier la souche B.1.1.7 identifiée pour la première fois en Angleterre – contribuent au changement démographique.

« Nous voyons maintenant des gens dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine – des jeunes vraiment malades », a déclaré le Dr Vishnu Chundi, médecin spécialiste des maladies infectieuses et président du groupe de travail COVID-19 de la Chicago Medical Society. « La plupart réussissent, mais certains non. … Je viens de perdre un homme de 32 ans avec deux enfants, donc c’est déchirant. »

Un effort national visant à donner la priorité aux personnes âgées pour les vaccinations a porté ses fruits, car 83% des personnes de 65 ans et plus ont reçu au moins un vaccin et 70% sont entièrement vaccinées. Une étude récente du CDC montre que les personnes âgées entièrement vaccinées sont 94% moins susceptibles d’être hospitalisées avec le COVID que celles qui ne sont pas vaccinées.

De nouveaux cas aux États-Unis diminuent régulièrement à mesure que les vaccinations progressent

Les États-Unis enregistrent désormais en moyenne moins de 50000 nouveaux cas de coronavirus par jour, un niveau jamais vu depuis début octobre et un signe que le programme de vaccination de masse du pays a un impact sur la pandémie. Au cours de la semaine se terminant dimanche, les États-Unis ont signalé 344 463 cas. La moyenne quotidienne est en baisse d’environ 22 000 cas par jour par rapport à un petit pic observé il y a trois semaines. C’est beaucoup plus bas que les records établis en janvier; les États-Unis signalent maintenant autant de cas en une semaine qu’ils n’en recevaient tous les deux jours à l’époque.

Aider la cause: près de 148 millions d’Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin, et plus de 40% des adultes américains sont entièrement vaccinés.

À l’échelle mondiale, cependant, les décès quotidiens et les nouveaux cas restent à des niveaux records ou presque, dus dans une large mesure aux luttes bien documentées de l’Inde. Et les données rapportées par l’Inde sont généralement considérées comme n’étant qu’une fraction des chiffres réels à travers le pays de 1,4 milliard de personnes.

– Mike Stucka

Le gouverneur de Floride DeSantis abandonne le masque local et les exigences de distanciation sociale

Le gouverneur Ron DeSantis, entouré de dirigeants de la Chambre et du Sénat de Floride, a suspendu lundi les ordres d’urgence locaux du COVID et a signé une proposition approuvée par les législateurs la semaine dernière qui limite la capacité du gouvernement à imposer des exigences de masque et d’autres mesures utilisées pour lutter contre le coronavirus. Le projet de loi rend également le décret permanent de DeSantis qui interdit les «passeports vaccinaux».

DeSantis a déclaré que ceux qui disent que les passeports vaccinaux sont nécessaires « disent vraiment que vous ne croyez pas aux vaccins, vous ne croyez pas aux données, vous ne croyez pas à la science ».

– James Call, USA TODAY Network

Les essais cliniques du vaccin Novavax ciblent les enfants âgés de 12 à 17 ans

Novavax a annoncé lundi une expansion pédiatrique de son essai clinique de phase 3 pour le candidat vaccin de la société de biotechnologie. Le bras supplémentaire de l’essai en cours évaluera l’efficacité, l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin chez jusqu’à 3 000 adolescents de 12 à 17 ans dans 75 sites aux États-Unis. Les participants recevront au hasard le candidat vaccin ou un placebo en deux doses, administrées à 21 jours d’intervalle. Les deux tiers des volontaires recevront des injections intramusculaires du vaccin et un tiers recevront un placebo. Les participants seront surveillés pour la sécurité pendant jusqu’à deux ans après la dose finale.

«Nous espérons … jouer un rôle mondial important en offrant des vaccinations à autant de personnes que possible de tous les groupes d’âge pour mettre fin aux souffrances causées par la pandémie», a déclaré le Dr Gregory M. Glenn, président de la recherche et du développement de Novavax.

La semaine d’appréciation des enseignants revêt une signification particulière en cas de pandémie

Ce fut une année difficile dans le domaine de l’éducation: des horaires bizarres, peu de temps en classe pour des millions de personnes et tant de cours de Zoom. Les journalistes éducatifs du réseau USA TODAY ont été aux avant-postes des hauts et des bas d’une année scolaire extraordinaire. Ces défis ont eu des conséquences néfastes sur de nombreuses personnes; 43% des enseignants qui ont récemment arrêté ont cité le stress – à la fois avant et pendant le COVID-19 – comme principale raison de leur départ.

Pour la semaine d’appréciation des enseignants, nous mettons en évidence les éducateurs qui sont restés avec nous au cours de la dernière année en raison de leur ténacité, de leur charme ou de leur détermination acharnée à aider les élèves ou les communautés. Découvrez quelques-unes des stars ici.

La plupart des employés travaillent toujours à domicile

Un nombre croissant d’États soulèvent les contraintes commerciales, amenant les gens à faire des achats, à dîner et à voyager. Mais la reprise d’une activité a été extrêmement lente: travailler depuis le bureau. Le nombre de visites au bureau des employés dans 10 grandes villes a atteint 26,1% du niveau pré-pandémique la semaine se terminant le 21 avril, selon Kastle Systems, le plus grand fournisseur de technologie qui suit ces données par glissement de cartes-clés et d’autres appareils. Alors que Dallas et d’autres régions métropolitaines du Texas ont largement dépassé cette moyenne, des villes comme San Francisco et New York ont ​​pris du retard.

«Bien que le retour au pouvoir s’accélère lentement, nous n’avons pas encore vu de mouvement significatif», déclare le président de Kastle, Mark Ein. «C’est un nombre très faible.» En savoir plus ici.

– Paul Davidson

L’aide américaine en matière de vaccins à d’autres pays pourrait être en retard

L’administration Biden est assiégée par les demandes de dirigeants étrangers pour obtenir de l’aide pour accéder aux vaccins COVID-19. Mais alors que le président Joe Biden a juré que les États-Unis seraient «un arsenal de vaccins» pour le monde, ses conseillers n’ont pas encore détaillé comment et quand les États-Unis commenceraient à partager l’approvisionnement américain. Au lieu de cela, Biden a déclaré à plusieurs reprises que son administration aiderait le reste du monde seulement après que tous les Américains auront accès aux vaccins. Cette position est de plus en plus intenable, en particulier face à l’aggravation de la crise du COVID-19 en Inde et à un gouffre mondial croissant dans les taux de vaccination, disent les experts et défenseurs de la santé mondiale.

La Maison Blanche a déclaré que le représentant américain au commerce entamerait des discussions avec l’Organisation mondiale du commerce sur la manière de surmonter les problèmes de propriété intellectuelle qui empêchent les vaccins d’être plus largement distribués.

« Notre aide, nous l’espérons, aura un effet catalytique sur la société plus largement ici et dans le monde pour venir en aide au peuple indien », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Ned Price. En savoir plus ici.

– Deirdre Shesgreen

Randonnée en cas de pandémie: conseils sur l’étiquette et la sécurité

La randonnée et le vélo de montagne sont plus populaires que jamais depuis le début de la pandémie de coronavirus, de sorte que de nombreux sentiers ont été plus fréquentés que d’habitude. Cela peut rendre difficile de savoir les bonnes façons de coexister avec les randonneurs, les motards et le reste de votre entourage dans le monde pandémique des masques et de la distance sociale.

Il existe un guide de l’étiquette des sentiers pour assurer la tranquillité d’esprit lors des explorations en plein air à pied ou à vélo. Parmi les conseils: il est courtois de porter un masque et de le mettre si vous ne pouvez pas laisser un autre randonneur de 6 pieds d’espace. En savoir plus ici.

– Shanti Lerner, République de l’Arizona

Walgreens emmène son programme de vaccination dans les rues de Chicago

Walgreens apporte des cliniques de vaccination mobiles à Chicago. Les cliniques itinérantes se concentreront sur l’apport de vaccins directement aux communautés mal desservies et à celles qui ont des obstacles à accéder au vaccin. Au cours des deux prochains mois, d’autres cliniques mobiles commenceront à circuler à travers le pays, a déclaré le président de la société, John Standley.

«Les cliniques mobiles et les autres modèles que nous utilisons nous permettront d’apporter les vaccins au cœur des communautés les plus touchées, ainsi que de surmonter les obstacles courants tels que le transport et la commodité», a déclaré M. Standley.

Walgreens a commencé son programme de vaccination en décembre par le biais du CDC. La chaîne a administré 15 millions de vaccins.

Porto Rico est aux prises avec une augmentation des cas et des hospitalisations

Même si 55% des habitants de Porto Rico ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, le territoire américain est aux prises avec un pic de cas et d’hospitalisations tout en essayant de soutenir une économie battue ces dernières années par la pandémie de coronavirus, les ouragans , des tremblements de terre et une crise financière prolongée. Alors que les autorités sanitaires disent que beaucoup sont impatients de se faire vacciner – plus de 2 millions de doses ont été administrées sur l’île de 3,3 millions de citoyens américains – elles notent que certaines personnes qui ne sont pas encore entièrement protégées ne tiennent pas compte des restrictions qui incluent un couvre-feu d’une durée supérieure à un an. Cela et la propagation de nouvelles variantes peuvent être en partie à blâmer pour la flambée actuelle des infections.

«La solution est la vaccination», a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi. L’île a signalé environ 2000 décès par COVID.

Contribuer: The Associated Press