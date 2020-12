Le Vendredi saint, le 4 avril, des résultats de laboratoire surprenants sont parvenus au Dr Weinstein: un homme d’affaires américain arrivé à New York depuis Mexico en bus avait été testé positif à la variole. Dans deux jours, les New-Yorkais se réuniraient pour le défilé annuel de Pâques de la ville. Si un seul d’entre eux avait la variole, même parmi une population vaccinée, l’épidémie qui en résulterait pourrait être dévastatrice.

La plupart des New-Yorkais avaient été vaccinés contre la variole. On leur avait dit que l’inoculation les protégerait à vie – mais il n’y avait aucune garantie. Dans certains cas, le vaccin n’a pas pris. Dans d’autres, l’immunité s’est dissipée.

En avril 1947, le commissaire à la santé de New York, Israel Weinstein, était en poste depuis 10 mois. Il était un enfant du Lower East Side lorsqu’une épidémie de variole a mis la ville à genoux au début des années 1900, tuant 720 New-Yorkais en deux ans.

Sa décision n’était guère sans risque. Non seulement l’annonce pourrait provoquer une hystérie de masse, mais les vaccins n’ont pas été testés tels qu’ils le sont aujourd’hui. Le vaccin antivariolique disponible à l’époque pourrait déclencher des effets secondaires rares mais dangereux, en particulier chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou des affections cutanées particulières.

Selon le Dr David Oshinsky, professeur de médecine à NYU Langone Health, le Dr Weinstein a agi conformément aux connaissances scientifiques de l’époque et fait le bon choix.

Dans une série d’adresses radiophoniques quotidiennes, le Dr Weinstein s’est concentré sur la transparence et un message cohérent. Le vaccin, a-t-il dit, était gratuit et il n’y avait, selon ses termes, «absolument aucune excuse pour que quiconque reste sans protection». D’une voix calme et claire, il a promu le cri de ralliement qui apparaîtrait sur les affiches dans toute la ville: «Soyez sûr. Fais attention. Se faire vacciner! »

Mais le stock municipal ne contenait pas assez de vaccins pour les 7,8 millions d’habitants de la ville.

Avec la coopération du maire William O’Dwyer, le Dr Weinstein a obtenu 250 000 unités du dépôt de fournitures médicales navales de Brooklyn. Il a reçu 780 000 doses par avion depuis des bases militaires en Californie et au Missouri. Il a acheté deux millions supplémentaires à des fabricants privés, puis il en a commandé davantage. Et il a lancé un programme de recherche pour localiser et vacciner toute personne exposée.