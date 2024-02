New York a relancé l’enseignement à distance pendant une journée. C’était le bordel.

Mardi midi, le chancelier de l’école, David C. Banks, a déclaré qu’environ 850 000 étudiants et enseignants avaient pu se connecter. (Le système compte environ 915 000 enfants et 75 000 éducateurs.)

Alors que la journée scolaire commençait, le ministère de l’Éducation a imputé le chaos aux problèmes liés aux services qui nécessitent une authentification par la société technologique IBM, qui, selon M. Banks, « n’était pas prête pour les heures de grande écoute ».

“Dire que je suis déçu, frustré et en colère est un euphémisme”, a-t-il ajouté. «C’était un test. Je ne pense pas que nous ayons réussi ce test.

IBM n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le système scolaire avait testé l’apprentissage à distance plus tôt cet hiver, mais M. Banks a déclaré que l’entreprise n’était pas impliquée dans ces simulations.

Certains étudiants et enseignants ont pu se connecter sans aucun problème. Alan Cohen, un parent de Central Queens, a demandé à ses enfants, qui sont en maternelle et en troisième année, d’installer leurs appareils lundi soir – et ils ont réussi à rejoindre leurs salles virtuelles.