Les États-Unis ont accueilli la nouvelle année avec une fête virtuelle de stars, au cours de laquelle Miley Cyrus et Jennifer Lopez ont pris la tête du classement.

Le Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark a été animé par Ryan Seacrest, Lucy Hale, Billy Porter et Ciara, avec une foule d’interprètes montés sur scène avec le seul public étant les téléspectateurs à la maison.

Il y aurait généralement un million de personnes à Times Square et bordant les rues de Manhattan, mais cette année, le NYPD s’assure que la zone reste déserte alors que les artistes donnent un spectacle.

La sœur de Miley, Noah, a été rejointe par Lewis Capaldi et Nelly, entre autres, avant que J-Lo ne baisse le rideau en 2020 avec un spectacle qui a emmené le pays dans la nouvelle année.







L’extravagance annuelle était la plate-forme idéale pour Miley pour montrer ses talents, avec un look à couper le souffle montrant qu’elle savait comment frapper toutes les bonnes notes pour les téléspectateurs à la maison.

L’événement a vu des artistes monter sur scène dans deux endroits, Los Angeles et New York.

La chanteuse de 28 ans avait déjà partagé des clichés de sa préparation pour le grand soir et plus de détails sur le look dentelle et cuir qu’elle avait adopté pour la nuit.







Elle a sous-titré un message de sa tenue avec: « SOUND CHECK REALNESS »

Miley a également partagé des photos d’elle sur scène portant la tenue inspirée du bondage qui comprenait un croptop en cuir noir.

Miley portait également des gants en cuir noir jusqu’aux coudes et exposait son rouget blond avec un fard à paupières argenté.







Jennifer Lopez était beaucoup plus emballée quand il s’agissait de sa répétition, alors qu’elle montait sur scène dans un épais manteau en fausse fourrure.

Vêtue de lunettes de soleil, la femme de 51 ans semblait beaucoup plus préparée à affronter la météo hivernale alors qu’elle se tenait pour effectuer sa vérification sonore.

