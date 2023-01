New Year’s Eve TV : la grande soirée feu d’artifice de Sam Ryder, guitares électriques et Spice Girls

Sam Ryder rock le réveillon du Nouvel An

23h30, BBC One

Le grand rédempteur britannique de l’Eurovision termine son année triomphale avec le plus grand concert de divertissement léger de tous: voir le Nouvel An sur BBC One. C’est un travail trop conséquent pour un seul homme ; Ryder sera rejoint par Melanie C, Sigrid, House Gospel Choir et frère d’une autre mère Justin Hawkins pour nous envoyer en 2023 avec un printemps dans notre démarche. Attendez-vous à des feux d’artifice littéraux et figuratifs. Phil Harrisson

Lionnes d’Angleterre : dans la fierté

12h30, BBC One

Toute l’émotion et l’excitation d’une victoire de conte de fées reviennent dans ce regard sur les coulisses de la victoire scintillante de l’Angleterre lors de l’Euro féminin 2022 en août, à l’aide d’entretiens avec tous les joueurs clés et de clips de l’action soutenus par la brillante BBC de Robyn Cowen. commentaire. Jack Seale

La dernière étape de l’année

21h, Canal 4

Sophie Ellis-Bextor fournit les airs sur La dernière étape de l’année. Photographie: Aaron Chown / PA

Adam Hills, Josh Widdicombe et Alex Brooker, toujours drôles, ont un groupe d’invités formidables pour terminer l’année. Qui ne voudrait pas passer les dernières heures de 2022 avec le roi du monde Rylan, la baronne Sayeeda Warsi et la star de Strictly Ellie Simmonds ? L’animatrice disco de cuisine Sophie Ellis-Bextor assure la musique. Hannah Verdier

Le spectacle du Nouvel An de Graham Norton

22h25, BBC One

L’un des faits saillants du West End de cette année a été la reprise déchirante et opportune de Cabaret, sur fond de véritable guerre en Europe. Alors que les leaders actuels Callum Scott Howells et Madeline Brewer interprètent Willkommen, Olivia Colman, Hugh Laurie, Romesh Ranganathan et Lioness Leah Williamson rejoignent également Norton. Ali Catterall

Spécial comédie du Nouvel An de Jonathan Ross

22h35, BBC One

Si vous ne riez pas de l’année qui s’est écoulée, vous allez sûrement pleurer. Dans cet esprit, Ross a aligné les comédiens Tom Allen, Judi Love, Sindhu Vee, Babatunde Aleshe et Bill Bailey pour livrer des sets chatouillants. Le groupe house Ezra Collective sera chargé de la musique. HEURE

Hootenanny annuel de Jools

23h30, BBC 2

Est-ce même le nouvel an sans le hootenanny? Cette année, Holland invite l’icône du RnB des années 90 Gabrielle, le rockeur gallois Andy Fairweather Low, le phénomène du festival Self Esteem, l’étoile montante Cat Burns et les conteurs chanteurs Rachael & Vilray, entre autres. HEURE

Sport en direct

Premier League Football: Wolves contre Man United, 11h30 BT Sport 1 A Molineux. Suivi de Brighton contre Arsenal à 17h30 sur Sky Sports Main Event.

Premiership Rugby Union: Saracens contre Exeter, 14h30, BT Sport 2 Au stade StoneX.