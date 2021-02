New State est le nouveau jeu mobile PUBG qui emmènera Battle Royale vers le futur; Précommandes en direct

Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) obtient un nouveau titre mobile pour iOS et Android appelé PUBG: nouvel état. Le nouveau jeu a été officiellement annoncé par PUBG Corp et les pré-inscriptions pour PUBG: New State ont également été mises en ligne sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Le nouveau jeu PUBG Mobile vise à amener Battle Royale à une approche plus futuriste du genre multijoueur massif. PUBG: New State se déroule dans le futur (2051, pour être précis) et se déroule des années après l’actuel jeu PUBG Mobile, qui se déroule également dans les temps modernes. PUBG: New State se déroule sur une nouvelle carte appelée Troi et promet d’apporter avec elle une multitude d’armes et de véhicules futuristes comme des drones, des boucliers de combat déployables et plus encore.

PUBG: New State, selon le site Web nouvellement lancé, sera publié pour Android et iOS plus tard cette année. Basé sur les premières images de PUBG: New State, le jeu ressemble assez à Call of Duty: Warzone, un autre jeu de bataille royale préféré des joueurs sur PC et console. L’ambiance futuriste, cependant, est plus similaire à Call of Duty: Black Ops 3 ou Black Ops 4. Le nouveau jeu est sur le point de plonger plus profondément dans la tradition de l’univers PUBG dans son ensemble. PUBG: New State promet également de changer la formule des jeux PUBG, car il apportera des personnalisations d’armes dans le jeu qui permettront aux joueurs de modifier leurs armes au cours d’un match, quelque chose de similaire aux pièces jointes d’armes d’Apex Legends. Des personnalisations d’armes sont également disponibles sur Call of Duty: Warzone.

PUBG: New State est le troisième jeu de bataille royale sous l’égide de PUBG, après les versions mobile et PC / console de Player Unknown’s Battlegrounds. PUBG: New State sera développé par PUBG Studio eux-mêmes. Le studio promet des «graphismes ultra-réalistes» qui repoussent les limites du jeu mobile. «À venir en 2021, PUBG: NEW STATE propose l’expérience de bataille royale la plus réaliste que vous trouverez sur mobile. Les joueurs pourront se rendre et explorer une nouvelle carte qui élargit la tradition, expérimenter des graphiques qui repoussent les limites du jeu mobile, maîtriser le meilleur et le plus dynamique des jeux de tir sur le marché et profiter des fonctionnalités de survie de nouvelle génération qui font évoluer les champs de bataille ». PUBG Corp a déclaré dans son annonce.

Cette annonce intervient un jour après que les rapports d’une suite de PUBG: Mobile ont commencé à faire le tour. Il a été rapporté que «PUBG Mobile 2» conservera le format de base Battle Royale et sera basé en 2051 – similaire aux fonctionnalités de PUBG: New State. Les rapports sur PUBG Mobile 2 indiquent également que le jeu pourrait être lancé dès la semaine prochaine, ce qui nous porte à croire que PUBG: New State lui-même pourrait arriver dès la semaine prochaine.

On ne sait pas si PUBG: New State sera lancé en Inde, puisque le jeu original PUBG: Mobile a été interdit dans le pays depuis septembre en raison de l’implication de la société chinoise Tencent dans le jeu. Même avec l’inscription au Google Play Store, il ne semble pas encore y avoir d’option pour le faire sur le Play Store indien.