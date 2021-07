New Science revient sur la voie de la victoire lors du match d’ouverture de samedi à Ascot | Nouvelles de course

New Science s’est précipité tard pour remporter les honneurs de la liste dans les Pat Eddery Stakes, l’événement d’ouverture le jour des enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco à Ascot.

Le poulain de Charlie Appleby a été expulsé du favori 2-1 pour le concours de sept mètres malgré sa déception alors qu’il n’était que septième dans les Chesham Stakes lors de la réunion royale le mois dernier.

William Buick a gardé New Science bien couvert dans les premières étapes, avec juste Nurseclaire derrière lui alors que M. McCann a lancé un galop régulier tout au long de la première moitié de la course.

Angel Bleu a été le premier à agir sérieusement, avec quelques mètres à parcourir, mais Buick le suivait sur New Science – et une fois qu’il lui a donné le signal à l’intérieur du dernier stade, New Science s’est dégagé pour triompher d’une longueur .

Angel Bleu a légèrement dérapé sur la piste à l’arrivée, mais a toujours conservé sa deuxième place.