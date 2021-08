New Saints: l’équipe galloise remporte une impressionnante victoire 4-2 en Ligue Europa de la Conférence contre Viktoria Plzen | Actualités footballistiques

Les New Saints ont concédé deux buts en fin de match mais ont tout de même remporté une impressionnante victoire 4-2 sur Viktoria Plzen au troisième tour de qualification de la Ligue Europa Conference.

Declan McManus a inscrit un triplé, dont deux pénalités, alors que le club de Cymru Premier a ouvert une avance de 4-0 sur le club tchèque, qui se situe au-dessus de l’AC Milan, du PSV et de Marseille au classement des coefficients des clubs de l’UEFA.

Cependant, Jean-David Beauguel en a retiré un à la 89e minute et Adriel Ba Loua a encore réduit les arriérés, profondément dans les arrêts de jeu, pour améliorer les chances de Plzen de récupérer un résultat au match retour.

McManus a marqué un triplé alors que les New Saints menaient 4-0



Blaine Hudson a donné une avance aux New Saints à la 19e minute avant que McManus ne convertisse son premier penalty à la demi-heure.

Il a marqué à nouveau sur place huit minutes après le début de la seconde mi-temps – avant de terminer son tour du chapeau avec une finition délicieuse à 15 minutes de la fin.

Les New Saints tentent de marquer l’histoire en atteignant pour la première fois le stade des barrages d’un tournoi européen.

S’ils progressent, ils affronteront le CSKA Sofia de Bulgarie ou le Croate Osijek en barrages. Le CSKA a remporté le match aller 4-2 à domicile.

L’entraîneur-chef des New Saints, Anthony Limbrick, a déclaré à la BBC Radio Shropshire : « Nous sommes impitoyables et cliniques en ce moment – et marquer quatre buts contre ce calibre d’opposition, je pense que cela en dit long sur nous et les joueurs. »