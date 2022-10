New Orleans Saints @ Arizona Cardinals: DeAndre Hopkins a retrouvé Kyler Murray alors que les Cards cherchent à lancer la saison | Nouvelles de la NFL

Le receveur All-Pro DeAndre Hopkins revient pour les Cardinals de l’Arizona jeudi soir contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

Deux équipes sous-performantes s’affrontent jeudi soir dans la NFL alors que les Cardinals de l’Arizona accueillent les Saints de la Nouvelle-Orléans – tous deux 2-4 au cours des six premières semaines de la saison.

“Il y a de la pression sur les deux équipes ici”, a déclaré l’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms sur NBC. Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h). “Perdez ceci et c’est un peu ça, vous avez 2-5 ans et vous avez de gros problèmes.

“Tu as peut-être une chance de plus d’aller courir.”

Le retour de Hopkins donne un coup de pouce aux cardinaux défaillants

Les Cardinals seront au moins soutenus par le retour de leur receveur All-Pro DeAndre Hopkins pour leur plus gros match de la saison, après avoir été suspendu pour leurs six premiers matchs après avoir enfreint la politique antidrogue de la NFL. Ils auront également leur compatriote large Robbie Anderson qui s’habillera pour la première fois après son échange avec les Panthers de la Caroline cette semaine.

Le receveur large Robbie Anderson a été retiré de la ligne de touche par l'entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Caroline Steve Wilks lors de son dernier match avec l'équipe

Le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray, bien qu’enthousiasmé par le retour de son premier receveur, met en garde contre toute attente d’un remède miracle soudain à l’attaque sous-performante de l’Arizona.

“Ce n’est pas un miracle [cure] que tout est parti », a déclaré Murray. « Nous avons encore des choses que nous devons améliorer, encore des choses que nous devons corriger.

Kyler Murray des Arizona Cardinals maintient brillamment une conversion en deux points avec une course de 20 secondes.

Hopkins a fait écho aux sentiments de Murray alors qu’il retournait à l’entraînement pour la première fois cette semaine. “Une personne ne peut pas sortir et gagner un match”, a-t-il déclaré. “Mais cela aide d’avoir quelqu’un comme moi qui peut dicter la façon dont les défenses nous jouent.

“L’année dernière en a été un excellent exemple et je n’ai pas eu de match de plus de 100 mètres, beaucoup de gens ont vu que j’avais une année de baisse. Je considère cela comme une année productive parce que beaucoup de gars sont ouverts.

“Il y a beaucoup de choses qui entrent dans un match de football plus que de simples statistiques ou verges fantastiques.”

Revenez sur 10 des meilleurs jeux de Kyler Murray lors de la saison 2021 de la NFL.

Hopkins a raison. Il n’a enregistré aucun match de 100 verges lors des sept premiers matchs de l’Arizona de la saison 2021 alors que l’équipe a pris un départ 7-0. Inhabituel pour un receveur avec 37 matchs en carrière dans des verges à trois chiffres.

Hopkins n’a finalement disputé que neuf matchs la saison dernière en raison d’un problème aux ischio-jambiers avant de subir une blessure au genou mettant fin à la saison en décembre. Et les cardinaux, en particulier en attaque, ont mal tourné en son absence.

Simms: l’attaque de l’Arizona “douloureuse à regarder”

Après avoir débuté la saison dernière avec un dossier de 10-2, l’Arizona n’a remporté que trois de ses 12 derniers matchs, y compris son martèlement 34-11 Wild Card aux mains des Rams de Los Angeles en séries éliminatoires. Ils ont également perdu leurs huit derniers matchs consécutifs à domicile.

“Cela a été une lutte. Ce n’est pas la même équipe de football”, a déclaré Simms. “Leur défense est avare et chiante. C’est l’attaque qui fait pitié.

“Il y a certainement des choses intrigantes dans le jeu de Murray. Il a un bras de premier ordre et sa vitesse est réelle. Mais la vie est difficile pour eux – ils sont les derniers de la ligue en verges par jeu dans le jeu de passe. L’attaque est aussi dink et dunk comme il ne peut jamais l’être. Il dépend trop des joueurs vedettes.

Faits saillants des Cardinals de l'Arizona contre les Seahawks de Seattle de la sixième semaine de la saison NFL.

“Ce n’est pas que je sois époustouflé par leur talent, mais c’est assez bon pour avoir plus de points, plus de yards, des jeux plus explosifs. Ils ne devraient pas être ça.

“Ils ont une attaque étendue mais ne peuvent pas vraiment faire de jeux en lançant le football – ils sont les derniers de la ligue en verges par jeu dans le jeu de passe.

“L’infraction a beaucoup de [team’s] plafond salarial et de l’argent, et ils ne tiennent pas leur part du marché. C’est douloureux à regarder.”

Que Hopkins lui-même ait un match de 100 verges jeudi soir est presque sans importance. Comme l’a dit la sélection à cinq reprises du Pro Bowl, sa simple présence peut, espérons-le, sortir l’Arizona de son funk offensif.

Kyler Murray (L) a beaucoup mieux performé lorsqu’il a DeAndre Hopkins (R) sur le terrain avec lui pour les Cardinals de l’Arizona

Il ne fait aucun doute que Murray est un meilleur joueur avec lui sur le terrain de football. En 10 matchs avec Hopkins, Murray a remporté huit victoires, totalisant en moyenne 278,2 verges par la passe par match, avec un pourcentage d’achèvement de 71,6 et 19 touchés pour neuf interceptions – assez bon pour une cote de passeur de 106,0. En 10 matchs sans Hopkins, le QB a connu la défaite sept fois, possédant un pourcentage d’achèvement de 64,9, 246,8 verges de passes par match, un ratio TD-INT de 11-5 et une cote de passeur de 84,9.

“J’espère qu’il [Hopkins] peut fournir juste une étincelle », a déclaré l’entraîneur-chef des Cardinals Kilff Kingsbury cette semaine. « La façon dont il compétitionne et son jeu, ses trucs après la capture.

“C’est un gars qui, si vous le rapprochez de lui, va faire un jeu sur le ballon.”

Dalton peut-il mener les Saints à la victoire sur la route en Arizona ?

Andy Dalton a commencé les trois derniers matchs au poste de quart-arrière pour les Saints de la Nouvelle-Orléans

Quant aux Saints, ils ont eu leurs propres difficultés cette saison alors qu’ils ont boité à un départ de 2-4, mais leurs problèmes sont venus en revanche sur la défense, crachant 26,3 points par match, le quatrième plus élevé de la ligue.

Mais le quart-arrière adjoint Andy Dalton a au moins donné à cette équipe une étincelle en attaque, les Saints totalisant en moyenne 30 points sur ses trois départs à la place du partant blessé Jameis Winston, bien que l’équipe n’ait fait que 1-2 au cours de cette période, perdant des matchs serrés contre les Vikings du Minnesota à Londres et, plus récemment, les Bengals de Cincinnati le week-end dernier.

Taysom Hill a couru dans un touché de 60 verges pour les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Seahawks de Seattle en route vers une victoire 39-32 lors de la cinquième semaine.

La Nouvelle-Orléans s’est également précipitée pour 228 verges ou plus lors de chacun de ses deux derniers matchs, le touche-à-tout Taysom Hill ayant un étourdissant de quatre TD lors de sa victoire de la cinquième semaine contre les Seahawks de Seattle alors qu’il se précipitait pour un énorme 112 verges en seulement neuf courses.

La cause des Saints est également aidée par le retour attendu du premier receveur Chris Olave jeudi soir après avoir raté un match en raison d’une commotion cérébrale. Mais Michael Thomas et Jarvis Landry restent absents.

