New Orleans Saints 16-17 Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady lance deux passes TD dans les trois dernières minutes dans une superbe victoire de retour | Nouvelles de la NFL

Tom Brady célèbre après avoir conçu l’incroyable revirement de Tampa Bay pour battre les Saints lundi soir

Tom Brady a lancé deux passes de touché dans les trois dernières minutes pour étourdir les Saints de la Nouvelle-Orléans alors que ses Buccaneers de Tampa Bay ont remporté une victoire sensationnelle 17-16 lors du Monday Night Football.

Histoire du jeu

Les Bucs avaient été tenus sans but depuis qu’ils avaient pris les devants avec un panier lors de leur premier match. Tirant de l’arrière 16-3 avec un peu plus de cinq minutes à jouer, Brady – qui a complété 36 des 54 passes pour 281 verges dans la nuit – a d’abord lancé un TD à Cade Otton près de la ligne de but, avec trois minutes à faire, pour couronner un 10 jeux, entraînement de 91 verges.

Les Saints ont rapidement renvoyé le ballon aux Bucs avec deux minutes et 29 secondes encore au compteur après avoir effectué trois retraits en attaque et, à partir de sa propre ligne de 37 verges, Brady a conçu une 44e victoire de retour record de la NFL en le quatrième quart ou les prolongations, brisant une égalité avec Peyton Manning.

Face au troisième et au but de la ligne des six mètres de la Nouvelle-Orléans avec huit secondes à faire, Brady a trouvé le porteur de ballon Rachaad White pour le score gagnant pour voir les Bucs (6-6) renforcer leur emprise sur la première place de la NFC. Sud.

Les Saints (4-9), qui menaient 10-3 à la mi-temps et 16-3 dans les dernières minutes du match, reculent encore plus loin des éliminatoires de la NFC, ayant raté la chance de passer au niveau cinq victoires avec Tampa.

Lors de la première possession du match, Brady avait fait marcher les Bucs sur 72 verges en 16 matchs, avec un placement de 21 verges de Ryan Succop les voyant s’assurer une avance au premier quart alors que les deux infractions se débattaient largement.

Après avoir lancé leurs deux premières possessions, les Saints ont parcouru 80 verges sur leur troisième, avec le quart-arrière Andy Dalton – qui est allé 20 sur 28 en passant pour 229 verges – lançant un touché de 30 verges à Taysom Hill, donnant à la Nouvelle-Orléans un 7- 3 avantage.

Cela est devenu 10-3 à la mi-temps après qu’une interception de Brady a aidé à mettre en place un placement de 38 verges de Will Lutz juste avant la pause.

Au milieu du troisième quart, un nouveau travail bâclé de Tampa Bay a vu les Saints étendre cette avance. White a tâtonné le football, Carl Granderson récupérant pour la Nouvelle-Orléans, qui a ensuite viré de bord sur trois autres points grâce au bon livre de Lutz.

Un troisième panier de Lutz avec huit minutes à jouer a porté le score à 16-3 et a apparemment dirigé les Saints vers une victoire cruciale, jusqu’à ce que Brady intervienne avec son héroïsme de dernière minute pour voir Tampa Bay balayer la Nouvelle-Orléans dans leur série de deux matchs ce saison.

