Initialement prévu pour commencer à la fin du mois d’avril, le Jazz Fest est poussé à tomber en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, ont déclaré les organisateurs. L’événement se déroulera désormais du 8 au 17 octobre.

« Nous sommes tous prêts à nous réunir à nouveau et à partager cet esprit spécial qui vit au Jazz Fest. Cela prend plus de temps que nous ne le souhaitons, mais nous aurons tous notre fête le moment venu », Quint Davis, producteur et réalisateur de Jazz Fest, a déclaré dans le communiqué. « Votre santé, ainsi que celle de nos musiciens, de nos vendeurs de produits alimentaires et artisanaux, et de toutes les personnes qui travaillent pour que la magie opère, reste la priorité alors que nous planifions le retour du Jazz Fest. »

Les organisateurs prévoient d’annoncer plus de détails sur le festival 2021 dans les mois à venir, selon leur communiqué.

La version 2020 du Jazz Fest a été annulée en raison de Covid-19, marquant la première fois au cours des 50 ans du festival qu’elle n’a pas eu lieu.