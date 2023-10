PÉKIN, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ — New Oriental Education & Technology Group Inc. (la « Société » ou « New Oriental ») (NYSE : ÉDU et SEHK : 9901), un fournisseur de services éducatifs privés en Chinea annoncé aujourd’hui qu’elle tiendrait une assemblée générale annuelle (l'”AGA”) des actionnaires (l'”Avis d’AGA”) au n° 6 Hai Dian Zhong Street Haidian Street, district de Haidian, Pékin, République populaire de Chine sur 28 novembre 2023 à 17h00, heure locale. Détenteurs inscrits d’actions ordinaires de la Société à la fermeture des bureaux le 30 octobre 2023 (Hong Kong temps) ont le droit d’être convoqués, d’assister et de voter à l’AGA ou à tout ajournement ou report de celle-ci. Détenteurs d’American Depositary Shares (« ADS ») de la Société à la fermeture des bureaux le 30 octobre 2023, New York À ce moment-là, ceux qui souhaitent exercer leurs droits de vote pour les actions ordinaires sous-jacentes doivent agir par l’intermédiaire du dépositaire du programme ADS de la Société, Deutsche Bank Trust Company Americas.

Le conseil d’administration de New Oriental soutient pleinement la fusion et acquisition modifiée (définie dans l’avis d’assemblée générale) et recommande aux actionnaires et aux détenteurs d’ADS de voter en faveur de la résolution présentée dans l’avis d’assemblée générale annuelle. L’avis de convocation à l’AGA et le formulaire de procuration pour l’AGA sont disponibles sur le site Internet de la Société à l’adresse http://investor.neworiental.org.

Vous pouvez obtenir gratuitement une copie électronique du rapport annuel de la Société sur le site Web de la Société à l’adresse http://investor.neworiental.orgle site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gouvernement ou depuis le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited à l’adresse www.hkexnews.hé.

À propos de Nouvel Oriental

New Oriental est un fournisseur de services éducatifs privés en Chine offrant une large gamme de programmes, de services et de produits éducatifs à une population étudiante variée à travers Chine. Les offres de programmes, de services et de produits de New Oriental comprennent principalement des services éducatifs et des cours de préparation aux tests, des produits de marque privée, du commerce électronique en direct et d’autres services, ainsi que des services de conseil en études à l’étranger. New Oriental est coté au NYSE (NYSE : ÉDU) et SEHK (9901.SEHK), respectivement. Les ADS de New Oriental, dont chacun représente dix actions ordinaires, sont cotés et négociés au NYSE. Le Hong Kong-les actions cotées sont entièrement fongible avec les ADS cotés au NYSE.

Pour plus d’informations sur New Oriental, veuillez visiter http://www.neworiental.org/english.

