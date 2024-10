New Order, Nick Cave et les Bad Seeds en tête d’affiche de Cruel World 2025

Le Cruel World Fest est de retour pour une autre année, et New Order et Nick Cave and the Bad Seeds seront en tête d’affiche du festival de 2025. Il devrait avoir lieu le 17 mai au Rose Bowl’s Brookside à Pasadena, en Californie.

The Go-Gos, Death Cult, Devo, Orchestral Maneuvers in the Dark, Garbage, Madness, ‘Til Tuesday, She Wants Revenge, Alison Moyet, Mareux et Chelsea Wolfe rejoindront également la programmation 2025.

Le festival marquera la dernière étape de la tournée de Nick Cave et le retour de ‘Til Tuesday, qui joue pour la première fois en 35 ans avec ses membres originaux. Ian Astbury et Billy Duffy de Death Cult « feront revivre la discographie originale du groupe » pour leur seul concert californien prévu de l’année. She Wants Revenge ne se produira également à Cruel World qu’en 2025, selon le festival.

Les billets pour Cruel World devraient être mis en vente le vendredi 25 octobre à 11 h HP, bien que les fans puissent s’inscrire dès maintenant pour accéder aux billets. L’entrée générale coûte 249 $, et les fans peuvent également acheter des offres spéciales de quatre packs pour 225 $ par billet. L’entrée GA+ coûte 349 $, qui comprend des toilettes climatisées, des zones ombragées et un bar dédié. L’entrée VIP, avec des zones d’observation spéciales, des emplacements de vente et un laissez-passer de stationnement gratuit, coûte 459 $.

Tendance

Les fans intéressés par une expérience de luxe complète avec une vue directe sur la scène, des toilettes climatisées, un accès au club-house avec des cocktails et des boissons gratuits et de la nourriture gastronomique gratuite peuvent acheter des billets pour le clubhouse, pour 1 029 $.

Duran Duran était en tête d’affiche de l’édition de Cruel World de cette année et présentait des performances de Blondie, Interpol, Simple Minds et Soft Cell. Cruel World 2023 a vu Siouxsie, Iggy Pop et Billy Idol.