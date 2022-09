New One Unlimited de Verizon pour les packs de forfaits iPhone dans Apple One

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Les fans d’Apple sur Verizon qui préféreraient un abonnement Apple One comme avantage ont désormais une nouvelle option : le forfait One Unlimited pour iPhone. Mercredi, avant L’événement iPhone 14 d’Applele site Web de l’opérateur de téléphonie mobile a révélé qu’il ajoutait un nouveau forfait à sa gamme pour répondre aux besoins des utilisateurs d’iPhone.

Vous pouvez voir la nouvelle option sur l’application et le site Web de Verizon lorsque vous vous connectez pour modifier les plans. Comparé à ses autres offres, le forfait One Unlimited n’est pas bon marché, se situant entre les forfaits Get More et Play More/Do More les plus chers de Verizon. Une ligne coûtera 90 $ par mois, deux lignes coûteront 150 $ par mois (75 $ par ligne), trois lignes coûteront 180 $ par mois (60 $ par ligne), quatre lignes coûteront 200 $ par mois (50 $ par ligne) et cinq lignes coûteront 225 $ par mois. mois (45 $ par ligne). Tous les prix sont avec des paiements automatiques.

Avec ce prix mensuel plus élevé, vous obtiendrez Apple One inclus, ce qui signifie un accès à Apple TV, Apple Arcade, Apple Music et au stockage iCloud. Ceux qui ont une ligne recevront 50 Go de stockage iCloud inclus et seront sur le plan Apple One Individual (normalement environ 15 $ par mois), tandis que les personnes avec deux lignes ou plus auront 200 Go de stockage iCloud inclus et seront sur Apple One Family (qui fonctionne environ 20 $ par mois).

Comme pour un abonnement Apple One régulier, les membres d’Apple One Family pourront partager l’accès aux fonctionnalités avec jusqu’à cinq autres personnes via la fonction de partage familial d’Apple.

Verizon indique que ceux qui souhaitent passer au plan le plus cher d’Apple One (Premier, qui comprend News Plus, Fitness Plus et 2 To de stockage) devront le faire séparément via Apple. Si vous faites cela, vous êtes redevable de la totalité des 30 $ par mois.

Contrairement aux autres plans de Verizon, ceux qui cherchent à être sur le One Unlimited devront avoir chaque ligne sur leur compte sur ce plan. Vous ne pouvez donc pas “mélanger et assortir” une ligne sur One Unlimited et les autres sur des forfaits Start ou Play More moins chers et économiser de l’argent comme vous le feriez sur la plupart des autres offres illimitées de Verizon (ou “mix and match” une ligne sur One Unlimited et un autre sur Play More pour obtenir à la fois le Disney Bundle et Apple One et maximiser vos abonnements).

Il n’y a pas de “Disney Bundle” avec ce plan, bien que vous sembliez bénéficier d’essais gratuits de six mois pour Disney Plus, Discovery Plus et Google Play Pass (qui est comme Apple Arcade pour les appareils Android et vous donne accès à une collection d’applications et Jeux).

Bien qu’iCloud et Apple Arcade soient des fonctionnalités plus optimisées pour les appareils Apple, ceux sur les appareils Android qui sont sur ce plan pourraient potentiellement bénéficier de l’utilisation d’Apple Music ou de la possibilité de se connecter à Apple TV Plus sur un navigateur Web (Apple n’a pas de téléphone Android ou application pour tablette pour Apple TV Plus).

Comme avec ses autres forfaits illimités plus chers, ceux sur One Unlimited auront des appels, des SMS et des données illimités et auront accès au réseau 5G Ultra Wideband plus rapide de Verizon. Il y a 25 Go d’accès au point d’accès par ligne et si vous souhaitez ajouter un appareil connecté tel qu’une Apple Watch ou un iPad cellulaire, vous pouvez économiser 50 % sur les frais mensuels du forfait pour l’un de ces appareils.

Le nouveau plan intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les opérateurs sans fil qui cherchent à attirer et à fidéliser les abonnés, et la dernière décision concernant les services d’Apple. Dans le but de renforcer les avantages de son propre plan, T-Mobile la semaine dernière a ajouté Apple TV Plus à son forfait premium Magenta Max. Verizon, pour sa part, a longtemps inclus Apple Music avec certains de ses forfaits illimités les plus chers comme Get More, et l’année dernière a commencé à offrir Apple Arcade dans le cadre de ses plans Get More et Play More.