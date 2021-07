New Music Friday comprend un LP posthume de Prince, des albums de Billie Eilish et Bleachers ainsi qu’un single de Bruno Mars et Anderson .Paak.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.