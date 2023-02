New Mexico St. suspend les opérations de l’équipe masculine de basket-ball

LAS CRUCES, NM – L’État du Nouveau-Mexique a suspendu indéfiniment son programme de basket-ball masculin vendredi soir dans un geste pratiquement inouï qui, selon l’université, n’est pas lié à une fusillade mortelle impliquant l’un de ses joueurs l’année dernière.

L’école a également placé l’entraîneur de première année Greg Heiar et son personnel en congé administratif pour ce qu’il a qualifié de violation de la politique de l’université et distinct de la fusillade du 19 novembre contre un étudiant de l’université rivale du Nouveau-Mexique. L’attaquant des Aggies Mike Peake a été suspendu début décembre tandis qu’un enquêteur indépendant examine son implication dans la fusillade à Albuquerque.

L’arrêt d’un programme de Division I à la mi-saison pour des raisons autres qu’une série de blessures ou, plus récemment, une épidémie de COVID-19, est pratiquement inconnu. Le programme de football de SMU a annulé sa saison 1988 après que la NCAA lui ait infligé la «peine de mort» l’année précédente, mais cette décision a été prise avant le début de la saison.

Le match de l’État du Nouveau-Mexique contre California Baptist samedi a été annulé, et on ne sait pas combien d’autres des cinq matchs restants de l’équipe, tous dans la Western Athletic Conference, seront également anéantis.

Le programme vacille depuis le soir du tournage. Peu de temps après la fusillade, Heiar a chargé l’équipe dans un bus et a quitté la ville, sans Peake et trois joueurs qui l’avaient récupéré et emmené à l’hôpital avec une blessure à la jambe. La police a arrêté le bus sur le chemin du retour vers le campus de l’école, à trois heures au sud de Las Cruces.

Peake n’a pas été inculpé dans la fusillade. Le procureur de district d’Albuquerque mène une enquête distincte.

L’annonce de l’école a déclaré que le déménagement de vendredi n’était pas lié à la fusillade et à ses conséquences. Le conseil d’administration a publié une déclaration distincte indiquant qu’il soutenait “les mesures prises par les dirigeants de l’université et est convaincu qu’une enquête complète et approfondie sera menée”.

Les Aggies avaient précédemment annulé le match contre les Lobos à Albuquerque qui avait été prévu pour le lendemain de la fusillade, ainsi que le match revanche du 3 décembre à Las Cruces.

Les Aggies ont remporté sept titres WAC et fait huit apparitions dans March Madness depuis 2007. Ils sont censés entrer dans Conference USA l’année prochaine. Mais cette année, ils ont lutté pour un record de 9-15 – dont 10 défaites lors de leurs 12 derniers matchs – sous Heiar, qui a succédé à Chris Jans lorsqu’il est parti pour l’État du Mississippi. Jans est allé 122-32 en cinq saisons et a emmené les Aggies à trois tournois.

La direction de l’école est également en pleine mutation. Le conseil d’administration a récemment décidé de ne pas renouveler le contrat du chancelier Dan Arvizu, qui expire en juin. Au cours des 14 derniers mois, le président et le prévôt de l’école ont démissionné ou ont été démis de leurs fonctions.

