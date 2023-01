New Mexico AG cherche à codifier le droit à l’avortement et à annuler les interdictions

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le procureur en chef du Nouveau-Mexique a demandé lundi à la Cour suprême de l’État d’annuler les ordonnances sur l’avortement que les élus locaux ont adoptées ces derniers mois dans les régions conservatrices de l’État dirigé par les démocrates.

Le procureur général Raúl Torrez a exhorté la Haute Cour à intervenir contre les ordonnances qui, selon lui, outrepassent l’autorité du gouvernement local pour réglementer l’accès aux soins de santé et violent les garanties de protection égale et de procédure régulière de la Constitution du Nouveau-Mexique.

Lors d’une conférence de presse, Torrez a déclaré que les ordonnances sont importantes même dans les régions dépourvues de cliniques d’avortement, car elles menacent de restreindre l’accès aux soins de santé reproductive à domicile. Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont désormais pratiqués avec des pilules plutôt qu’avec la chirurgie.

“Ce n’est pas le Texas. La Constitution de notre État n’autorise pas les villes, les comtés ou les particuliers à restreindre les droits reproductifs des femmes », a déclaré Torrez dans un communiqué. “L’action d’aujourd’hui envoie un message fort que mon bureau utilisera tous les outils disponibles pour défendre rapidement et de manière décisive les libertés individuelles contre les excès inconstitutionnels.”

On ne sait pas dans combien de temps la Cour suprême du Nouveau-Mexique pourrait décider de se saisir de la question. Torrez a déclaré qu’il espérait que sa requête à la Cour suprême inspirerait une réponse rapide dans des semaines ou des mois, évitant ainsi le processus potentiellement long de poursuites civiles.

Le dossier cible les comtés de Roosevelt et de Lea, ainsi que les villes de Hobbs et Clovis, tous situés à la limite est de l’État, près de la frontière avec le Texas.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés lundi aux responsables des quatre communautés.

En 2021, la législature dirigée par les démocrates a adopté une mesure visant à abroger une loi dormante de 1969 qui interdisait la plupart des procédures d’avortement. La gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham a déclaré qu’elle souhaitait voir une législation qui codifierait le droit à l’avortement dans tout l’État – à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière qui a annulé Roe v. Wade.

Les législateurs ont déjà proposé des mesures qui interdiraient aux gouvernements locaux d’imposer des restrictions à l’accès à l’avortement – ​​et appellent à mettre en place des protections pour les médecins et les patients.

En novembre, la commission municipale entièrement masculine de Hobbs a voté pour l’adoption d’une ordonnance visant à empêcher les cliniques d’avortement de fonctionner dans cette communauté.

Dans une déclaration publiée après le vote, Lujan Grisham – qui s’est présentée comme une ardente défenseure de l’accès aux procédures d’avortement lors de sa campagne de réélection – a déclaré que l’ordonnance était un « affront aux droits et à l’autonomie personnelle de chaque femme à Hobbs et dans le sud-est du Nouveau-Mexique. et nous ne le tolérerons pas.

En juin, le gouverneur a signé un décret interdisant la coopération avec d’autres États susceptibles d’interférer avec l’accès à l’avortement au Nouveau-Mexique, refusant d’exécuter tout futur mandat d’arrêt d’autres États lié aux dispositions anti-avortement. L’ordonnance interdisait également à la plupart des employés de l’État du Nouveau-Mexique d’aider d’autres États à enquêter ou à demander des sanctions contre les prestataires locaux d’avortement.

Elle a suivi en août avec un autre décret qui promettait 10 millions de dollars pour construire une clinique qui fournirait des avortements et d’autres soins de grossesse dans le sud du Nouveau-Mexique.

L’ordonnance Clovis, approuvée début janvier, vise également à empêcher l’ouverture de nouvelles cliniques. Il fait face à un défi de pétition, mais le maire Mike Morris a déclaré qu’il pensait que les électeurs voteraient massivement pour maintenir l’ordonnance si elle figurait sur le bulletin de vote.

Quelques jours plus tard, le comté de Roosevelt a suivi avec sa propre ordonnance interdisant le fonctionnement des cliniques, restreignant la livraison de fournitures et de médicaments liés à l’avortement et donnant aux citoyens privés le pouvoir de poursuivre en justice toute personne soupçonnée d’avoir violé l’ordonnance.

Dans le dossier du tribunal, Torrez soutient que la Constitution du Nouveau-Mexique offre une protection plus large des droits individuels que la Constitution américaine – et que les ordonnances locales violent les droits inhérents, la liberté et la vie privée des Nouveaux-Mexicains.

Il a également fait valoir que l’action des commissaires de la ville et du comté équivaut à une portée excessive en tentant de légiférer sur une question d’importance à l’échelle de l’État pour laquelle la législature a devancé la réglementation locale.

Susan Montoya Bryan et Morgan Lee, Associated Press