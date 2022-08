New Lenox, Homer Glen a été le plus touché par les tempêtes de mercredi – Shaw Local

Une grande partie du comté de Will n’a pas vu les orages prévus mercredi après-midi.

Mais, les zones qui ont eu des vents destructeurs.

Maureen Blevins de New Lenox faisait des courses vers 14 heures et a déclaré avoir vu “des arbres partout”, y compris des cours pleines de grands arbres près de Parker Road et de la route 6.

Blevins a même vu un trampoline contre un garde-corps qu’elle a supposé, “le vent a mis là”, a-t-elle dit.

“C’était juste un tel choc parce que je ne suis qu’à quelques kilomètres de là”, a déclaré Blevins. « Il n’y avait même pas de vent ici. Je n’avais pas réalisé que quelque chose s’était passé.

Blevins a déclaré qu’elle avait plus tard eu de la pluie près de chez elle mais toujours pas de vent.

Le météorologue Brett Borchardt, du US National Weather Service à Romeoville, a déclaré qu’à 15 heures, les tempêtes “se déplaçaient en grande partie vers l’Indiana”.

“Sur la base du radar, New Lenox et Homer Glen ont eu le pire”, a déclaré Borchardt. « Preston Heights semblait avoir des vents destructeurs. Aucun rapport – le radar a montré des vents destructeurs.

Le comté de Will pourrait voir “une averse ou deux” ce soir, qui pourrait durer jusqu’à minuit, a déclaré Borchardt. Mais ce ne sera ni continu ni généralisé, a déclaré Borchardt.