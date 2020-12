Pendant la pandémie, des milliers de personnes sont intervenues pour aider ceux qui luttent contre le coronavirus et le constructeur automobile japonais Mazda honore certains de ceux qui ont eu un impact dans leurs communautés cette année alors que le monde se débattait coronavirus pandémie.

L’un de ces héros récompensés par Mazda North American Operations est un enseignant du New Jersey qui a travaillé pour la sécurité des travailleurs de première ligne de son quartier et a remporté une nouvelle voiture.

Jason Erdreich est un éducateur en technologie, ingénierie et design qui a décidé d’utiliser ses ressources et ses compétences pour aider ceux qui travaillaient en première ligne coronavirus pandémie. À l’aide d’imprimantes 3D de son école, Jason a transformé sa maison en une usine de fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI). L’épouse de Jason a vu son dévouement à utiliser ses compétences et à fournir des équipements de sécurité aux agents de santé et l’a nominé pour ce prix.

Mazda USA a partagé l’histoire de Jason sur sa chaîne YouTube officielle. Le clip de trois minutes montre Jason en train de réfléchir à des idées pour produire des équipements de sécurité et même d’impliquer ses étudiants dans son projet. On peut entendre la femme de Jason, Cara, raconter son histoire.

Cara raconte comment Jason résout les problèmes dans et hors de la classe, et met également en lumière le parcours de son mari pour créer plus de 12000 équipements de protection individuelle et écrans faciaux en utilisant une équipe de personnes avec des imprimantes 3D au fur et à mesure que l’enregistrement progresse. Selon un fonctionnaire communiqué de presse de Mazda, Jason a également conçu des cours de STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour le format en ligne et les a offerts aux étudiants à peu ou pas de frais, car ils apprenaient à la maison.

Depuis que la vidéo a été partagée sur YouTube, elle a été vue plus de 38 649 fois, les internautes évaluant Jason. Un utilisateur a déclaré: «Félicitations, M. Erdreich! Votre dévouement à aider les autres, votre altruisme et votre travail acharné ont toujours été sans égal. L’un des étudiants de Jason a également commenté: «M. Erdreich Je t’aimais en tant que professeur de tribu et entraîneur de robotique, ravi de te voir passer ton temps à aider les autres à travers la pandémie. «

Un autre utilisateur a déclaré: «Après avoir lu toutes les nouvelles sombres et inquiétantes jour après jour, j’avais vraiment besoin d’une histoire de« bien-être »pour changer. C’était un vrai succès! «

Jason a également tweeté pour exprimer sa gratitude pour sa nouvelle Mazda MX-5 Miata édition spéciale 100e anniversaire.

Je parle à CNNJason a dit qu’il avait les ressources pour aider, et qu’il était capable d’aider, il devait aider d’autres personnes qui faisaient tant pour ceux qui étaient confrontés à cette maladie. Jason a reconnu les travailleurs de première ligne qui font tellement pour prendre soin des gens. La force motrice pour Jason était la prise de conscience que quelqu’un devait également s’assurer que l’on s’occupait d’eux. Il a dit qu’il était heureux d’avoir pu y contribuer.