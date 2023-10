New Horizons de la NASA obtient une mission prolongée dans le système solaire externe

Un célèbre vaisseau spatial de la NASA continuera à explorer les confins du système solaire grâce à une bouée de sauvetage prolongée. Cette décision annule la proposition antérieure de la NASA de modifier le cap de la mission et de la transférer à une autre division.

Taylor Lorenz parle « extrêmement en ligne »

La NASA a décidé de prolonger sa mission New Horizons jusqu’à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper, ce qui devrait avoir lieu dès 2028, a indiqué l’agence spatiale. annoncé. La mission devait initialement terminer ses opérations fin 2024.

Pendant son temps bonus dans les profondeurs gelées du système solaire, New Horizons se concentrera principalement sur la collecte de données héliophysiques (l’héliophysique est l’étude du Soleil et de la façon dont il interagit avec son environnement). Le vaisseau spatial observera le Soleil en mode faible consommation, mais en prime, il recherchera également un objet dans la ceinture de Kuiper pour effectuer un survol rapproché.

La décision a été célébrée par l’équipe de la mission, qui a contesté une proposition de la NASA de transférer la mission de la Division des sciences planétaires de l’agence spatiale à la Division d’héliophysique et en concentrant tous ses efforts sur le Soleil. « Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenu pour amener la NASA à poursuivre l’exploration de la ceinture de Kuiper par son vaisseau spatial New Horizons », a déclaré Alan Stern, chercheur principal pour New Horizons. a écrit sur X (anciennement Twitter).

New Horizons a été lancé le 18 janvier 2006 et a mis près de 15 ans pour atteindre son perchoir orbital aux confins du système solaire (environ 50 fois plus loin que la Terre ne l’est du Soleil). De là, le vaisseau spatial a exploré la ceinture de Kuiper, un anneau d’objets glacés en forme de beignet qui s’étend juste au-delà de l’orbite de Neptune. Cette région regorge de vestiges des débuts de l’histoire du système solaire, et son exploration peut aider les scientifiques à reconstituer l’histoire de l’origine de la Terre et du reste de ses planètes voisines.

En janvier 2022, la NASA a constitué un comité d’examen pour examiner une proposition de l’équipe scientifique de la mission visant à la prolonger de trois ans supplémentaires. L’agence spatiale a décidé de prolonger la mission de deux ans et de financer New Horizons en tant que mission planétaire jusqu’en 2024, tout en envisageant de la financer en tant que mission d’héliophysique commençant en 2025. La décision a suscité un tollé de la part de la communauté scientifique, qui a fait valoir que le La position unique du vaisseau spatial dans les régions les plus reculées du système solaire lui permet d’observer les objets mystérieux de la ceinture de Kuiper tout en étudiant le Soleil.

« Après un examen de haut niveau et les commentaires d’un ensemble diversifié de parties prenantes, la NASA poursuivra la mission NASA New Horizons en se concentrant sur la science multidisciplinaire », a déclaré Nicola Fox, administratrice associée de la science à la NASA. a écrit sur X.

La nouvelle mission étendue sera principalement financée par la division des sciences planétaires de la NASA et gérée conjointement par les divisions d’héliophysique et de sciences planétaires de la NASA, a écrit l’agence spatiale.

La ceinture de Kuiper est remplie de centaines de millions d’objets, dont New Horizons en a exploré jusqu’à présent 37. Le vaisseau spatial était également le premier à visiter Pluton en juillet 2015, effectuant le survol le plus éloigné de l’histoire. En 2019, New Horizons a visité sa prochaine cible de survol, un objet binaire primordial c’était plus tard nommé Arrokoth (qui signifie ciel en amérindien). L’équipe New Horizons recherche actuellement un deuxième objet survol et planifie des observations de Saturne et de ses lunes.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.