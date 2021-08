New England Revolution vs. Nashville SC – Rapport de match de football – 4 août 2021

Deux des meilleures équipes de la Conférence de l’Est n’ont pas été en mesure de déterminer un vainqueur alors que le New England Revolution, leader de la MLS, et le Nashville SC ont joué un match nul sans but mercredi soir à Foxborough, dans le Massachusetts.

Matt Turner a effectué deux arrêts à son retour de la Gold Cup de la CONCACAF pour la Nouvelle-Angleterre, leader de la ligue (11-3-4, 37 points), qui a prolongé sa séquence d’invincibilité à cinq matchs après avoir remporté quatre matchs de suite avant le match.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

« Juste une mauvaise performance technique de notre part. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, avons eu beaucoup de contrôle dans le jeu », a déclaré l’entraîneur de Revolution, Bruce Arena, à la télédiffusion myTV38 de l’équipe. « Nous n’avons pas créé assez d’occasions et techniquement nous n’étions pas bons ce jour-là. »

Joe Willis a arrêté les six tirs auxquels il a fait face pour aider Nashville (6-1-10, 28 points) à marquer un point sur la route et à étirer sa propre série d’invincibilité à neuf matchs (4-0-5).

Nashville, qui a battu la Nouvelle-Angleterre 2-0 à domicile le 8 mai, n’a jamais perdu contre la Révolution depuis son entrée dans la ligue en tant qu’équipe d’expansion en 2020, avec une fiche de 1-0-3.

Le capitaine et milieu de terrain de la Révolution Carles Gil a été écarté en raison d’une blessure. Gil, qui mène la ligue avec 15 passes décisives, devrait manquer plus de trois semaines en raison d’une hernie sportive, selon SB Nation.

Gustavo Bou a donné à la Révolution une chance de remporter une victoire dans la première minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps lorsqu’il a fait flotter un ballon dans la surface pour Teal Bunbury, dont la tête a été encerclée par un rebond de Willis.

Deux minutes plus tard, CJ Sapong a réussi à glisser une balle dans la surface de l’autre côté, mais Nashville n’a pas pu conserver la possession.

Avant le match, quatre joueurs de la Nouvelle-Angleterre – Turner, Gil, Bou et Tajon Buchanan – ont été nommés au MLS All-Star Game 2021. Le défenseur blessé de Nashville Walker Zimmerman a remporté la première nomination All-Star de l’histoire du club.

Nashville visite l’Inter Miami dimanche soir tandis que la Nouvelle-Angleterre accueille l’Union de Philadelphie.