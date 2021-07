New England Revolution vs. CF Montréal – Rapport de match de football – 25 juillet 2021

Gustavo Bou a marqué deux fois pour ses huitièmes et neuvièmes buts de la saison, menant le New England Revolution devant le CF Montréal 2-1 dimanche soir.

Bou a définitivement donné l’avantage à la Révolution à la 29e minute sur une fusée du pied droit de l’extérieur de la surface vers le coin supérieur gauche qui a rebondi sur la barre transversale.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

L’attaquant argentin a de nouveau trouvé le fond des filets à la 73e minute, marquant sur un tir du pied droit du centre de la surface sur une passe décisive de Brandon Bye.

Brad Knighton a effectué trois arrêts pour préserver la victoire de la Nouvelle-Angleterre (10-3-3, 33 points), qui est devenue la première équipe de la ligue à remporter des victoires à deux chiffres cette saison et s’est améliorée à 6-1-0 à domicile.

La Révolution, leader de la Conférence de l’Est, a remporté trois matchs consécutifs après avoir subi sa seule défaite à domicile lors d’un revers 3-2 contre le Toronto FC le 7 juillet.

Djordje Mihailovic a marqué son troisième but de la saison à la 79e minute et James Pantemis a stoppé deux des quatre tirs du CF Montréal (6-5-4, 22 points), qui a perdu deux matchs de suite après avoir battu un record d’équipe égalant six matchs sans une défaite (4-0-2).

Mihailovic a ramené Montréal à moins d’un but lorsqu’il a battu Knighton dans le coin inférieur droit d’un tir du pied droit du centre de la surface.

Carles Gil a semblé donner une avance de 1-0 à la Nouvelle-Angleterre à la 25e minute lorsqu’il a nettoyé son propre rebond après avoir pris une passe de Bou et s’être libéré dans la surface. Cependant, le but a été annulé par l’arbitre assistant vidéo après que Bou soit sorti hors-jeu pour récupérer le ballon.

Le deuxième buteur de Revolution, Adam Buksa, a subi une blessure apparente à la tête lors d’une collision avec Pantemis alors qu’il tentait une tête et a été remplacé par Teal Bunbury à la 36e minute.

Avant le match, les joueurs de Revolution se sont liés les bras sur le terrain pendant une minute de silence en l’honneur de l’ancien entraîneur adjoint et commentateur Paul Mariner. Le célèbre attaquant international anglais est décédé le 9 juillet à l’âge de 68 ans des suites d’un cancer du cerveau.