New England Revolution contre Inter Miami CF – Rapport de match de football – 10 juin 2023

Carles Gil a inscrit un but et deux passes décisives pour mener le New England Revolution à une victoire 3-1 face à l’Inter Miami CF samedi à Foxborough, Mass.

Matt Polster et Bobby Wood ont également marqué pour le Revolution (8-3-6, 30 points), qui a mis fin à une séquence de cinq matchs sans victoire (0-2-3) en championnat. La Nouvelle-Angleterre a gagné pour la première fois depuis sa victoire 2-0 contre le Toronto FC le 6 mai.

Josef Martinez a marqué sur un penalty pour l’Inter Miami CF (5-12-0, 15 points), qui a perdu ses six derniers matches de championnat, se faisant surclasser 12-4 au cours de la période.

Le match était le premier pour l’Inter Miami depuis que Lionel Messi a annoncé qu’il signerait pour le club cet été après son départ du Paris Saint-Germain.

Les Revs ont percé à la 27e minute après que DeAndre Yedlin de Miami ait été sifflé pour un tacle imprudent sur Polster dans la surface de réparation, entraînant un tir de pénalité. Gil a lancé un entraînement bas dans le coin inférieur droit devant le gardien Drake Callender.

La Nouvelle-Angleterre a doublé son avance à la 34e minute lorsque Gil a enroulé un corner dans la surface, et Polster l’a dirigé devant un Callender plongeant.

La Révolution a étendu son avantage à 3-0 à la 51e minute. Gil a délivré une longue passe juste au-delà du milieu de terrain dans la surface de réparation, où Wood a dépassé plusieurs défenseurs avant de faire un mouvement rapide et de lancer un tir bas devant Callender.

Miami a évité le jeu blanc à la 84e minute. Martinez a marqué sur un penalty accordé à Miami après qu’Andrew Farrell ait reçu un carton jaune pour sa faute sur Leonardo Campana.

La Nouvelle-Angleterre a conservé le ballon pendant seulement 43,8% du match et a réussi 10 tirs, trois de ses cinq tirs cadrés trouvant le fond du filet.

Les Revs ont réussi 82,1% de leurs 418 passes, tandis que l’Inter Miami CF n’a cadré que cinq de ses 14 tirs.

Le gardien de la Nouvelle-Angleterre Djordje Petrovic a effectué quatre arrêts, tandis que Callender a terminé avec deux.