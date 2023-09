New Directions ouvrira une retraite de vie sobre à Woodstock, avec une liste d’attente déjà longue de plus de 70 – Shaw Local

New Directions Addiction Recovery Services se prépare à ouvrir une retraite de vie sobre, qui servira de point de transition pour ceux qui se réacclimatent à une vie quotidienne sobre.

Située à Woodstock, dans l’ancien bâtiment PADS Homeless Services du comté de McHenry, 14411 Kishwaukee Valley Road, la retraite de 35 lits commencera ses services environ une semaine après la cérémonie d’inauguration de jeudi, a déclaré le président de New Directions, Chris Reed. La retraite a déjà accumulé une liste d’attente de plus de 70 personnes, a-t-il déclaré.

« Notre objectif est de les intégrer dans la communauté du rétablissement », a déclaré Reed.

La retraite est le résultat d’une collaboration entre New Directions, le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry et le conseil de santé mentale du comté de McHenry, et c’est le dernier des projets de Reed ciblant une vie sobre.

Reed a dirigé plusieurs projets du comté de McHenry soutenant les modes de vie sobres, notamment un programme de traitement ambulatoire qu’il a ouvert l’année dernière.

« [The retreat] est un modèle plus complet que la vie sobre traditionnelle », a déclaré Reed.

La retraite résidentielle et non clinique hébergera les résidents pendant trois à quatre mois le temps qu’ils obtiennent un emploi, des cartes d’identité, un permis de conduire et d’autres éléments de base pour les aider à se remettre sur pied, a déclaré Reed.

Le personnel et les clients des services de rétablissement de la toxicomanie New Directions posent pour une photo de groupe au centre de retraite New Directions, le mercredi 6 janvier 2021, à Woodstock. La nouvelle maison de vie sobre est située à l’ancien emplacement du PADS et devrait ouvrir ses portes environ une semaine après la cérémonie d’inauguration de jeudi. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Les résidents devront suivre un ensemble de règles strictes, notamment trouver un emploi, participer aux tâches ménagères, assister à des réunions régulières et rester abstinents.

« Il n’y aura pas de groupes », a déclaré Reed. « Nous nous concentrons uniquement sur le développement des compétences de vie. »

L’ouverture de la retraite intervient 10 mois après que la pandémie mondiale de COVID-19 ait contraint les gens du monde entier à l’isolement social. En conséquence, les restrictions imposées par la réponse nationale à la pandémie ont également mis à rude épreuve l’aspect social important de la reprise, a déclaré Reed.

« Les gens se sont acclimatés à l’état du monde en ce qui concerne leurs processus de rétablissement », a déclaré Reed. « Les réunions n’ont toujours pas lieu aussi souvent qu’elles le pourraient autrement et le sentiment de communauté, si important pour le rétablissement, est mis à rude épreuve. »

Les options de désintoxication pour les résidents du comté de McHenry se sont élargies au cours des dernières années alors que les autorités s’efforcent de lutter contre l’épidémie d’opioïdes.

Le comté de McHenry a enregistré 49 décès par surdose en 2020, selon le bureau du coroner du comté de McHenry. Cela est à comparer aux 37 décès par surdose en 2019, 51 en 2018 et 78 en 2017.

« Au niveau local, ce que nous avons constaté, c’est que, heureusement, nos décès par surdose cette année sont restés relativement stables », a déclaré Scott Block, directeur du conseil de santé mentale du comté de McHenry.

Bobby Gattone, directeur exécutif des New Directions Addiction Recovery Services, fait le lit dans l’une des chambres de leur nouvel établissement, New Directions Retreat, le mercredi 6 janvier 2021, à Woodstock. La nouvelle maison de vie sobre est située à l’ancien emplacement du PADS et devrait ouvrir ses portes environ une semaine après la cérémonie d’inauguration de jeudi. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Le conseil de santé mentale a dirigé l’élaboration de la stratégie de financement de la retraite, a déclaré Block. Le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry a également déposé une confiscation d’une valeur de 150 000 $ provenant de transactions de drogue, a déclaré Kenneally.

« Autant de flèches que possible dans notre carquois, je le veux », a déclaré Kenneally.

Reed espère que les résidents qui ont terminé leur séjour à la New Directions Retreat pourront réussir leur transition vers l’une de ses maisons sobres et s’intégrer socialement.

« Tant qu’il y aura un besoin et que des opportunités se présenteront, (…) je continuerai à le faire », a déclaré Reed. « Parce que le nombre de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie s’accélère à un rythme supérieur à la capacité des services à prendre en charge ces problèmes. »

Plus d’informations sur la retraite New Directions peuvent être trouvées en ligne sur www.Ndars.org. Toute personne aux prises avec une toxicomanie peut utiliser l’application MCHelp pour passer des appels téléphoniques ou envoyer des SMS anonymes à des conseillers de crise en cas de besoin. La hotline de crise du comté de McHenry peut également être contactée au 800-892-8900. Toute personne confrontée à une urgence médicale ou psychologique doit appeler le 911.