Prithviraj Tondaiman, qui a remporté l’or à l’épreuve masculine de tir au piège dans le Championnat du monde de tir à New Delhi il y a seulement deux jours n’a pas le temps de se reposer alors qu’il a atterri à Chennai et s’est dirigé vers sa ville natale Srirangam pour faire campagne pour le parti AMMK de TTV Dianakaran. Sarubala Tondaiman, qui était autrefois maire de Trichy, se dispute sur le ticket d’AMMK. Srirangam est également célèbre parce que c’est la ville où l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, feu J. Jayalalithaa, avait passé sa jeunesse et est devenu plus tard député.

