New Delhi s’est refait une beauté pour le G20. Les pauvres de la ville disent qu’ils ont été simplement effacés.

NEW DELHI (AP) – Les rues bondées de New Delhi ont été refaites. Les lampadaires éclairent les trottoirs une fois sombres. Les bâtiments et les murs de la ville sont peints de peintures murales lumineuses. Les fleurs plantées sont partout.

De nombreux pauvres de la ville affirment qu’ils ont tout simplement été effacés, tout comme les chiens et les singes errants qui ont été retirés de certains quartiers, alors que la capitale indienne faisait peau neuve à l’approche du sommet du G20 qui se tiendra cette semaine.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi espère que cet effort élaboré faire briller New Delhi – un « projet d’embellissement » d’un coût de 120 millions de dollars – contribuera à mettre en valeur les prouesses culturelles du pays le plus peuplé du monde et à renforcer sa position sur la scène mondiale.

Mais pour de nombreux vendeurs de rue et ceux entassés dans les bidonvilles de New Delhi, cette transformation a entraîné le déplacement et la perte de moyens de subsistance, soulevant des questions sur la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. Dans une ville de plus de 20 millions d’habitants, le recensement de 2011 comptait 47 000 sans-abri, mais les militants affirment que c’était une large sous-estimation et que le nombre réel est d’au moins 150 000.

Un ouvrier peint un pont supérieur en construction près du lieu principal du sommet du G20, à New Delhi, en Inde, le 24 août 2023. Manish Swarup via Associated Press

Depuis janvier, des centaines de maisons et d’étals en bord de route ont été démolis, déplaçant des milliers de personnes. Des dizaines de bidonvilles ont été rasés et de nombreux habitants ont reçu des avis d’expulsion peu de temps avant le début des démolitions.

Des gens passent devant un chantier de construction recouvert du logo du sommet du G20, à New Delhi, en Inde, le 24 août 2023. Manish Swarup via Associated Press

Les autorités affirment que les démolitions ont été effectuées contre des « envahisseurs illégaux », mais les militants de droite et les personnes expulsées remettent en question cette politique et prétendent qu’elle a poussé des milliers d’autres personnes à se retrouver sans abri.

Des démolitions similaires ont également été effectuées dans d’autres villes indiennes comme Mumbai et Calcutta qui ont accueilli divers événements du G20 menant au sommet de ce week-end.

Les militants affirment qu’il ne s’agissait pas simplement d’une situation où l’on était loin des yeux et loin du cœur.

Abdul Shakeel, du groupe activiste Basti Suraksha Manch, ou Save Colony Forum, affirme qu’« au nom de l’embellissement, la vie des pauvres des villes est détruite ».

« L’argent utilisé pour le G20 est l’argent des contribuables. Tout le monde paie la taxe. Le même argent est utilisé pour les expulser et les déplacer », a-t-il déclaré. « Cela n’a aucun sens. »

Le sommet mondial de deux jours aura lieu dans le nouveau bâtiment Bharat Mandapam, un vaste centre d’exposition au cœur de New Delhi, près du monument emblématique de la Porte de l’Inde – et de nombreux les dirigeants du monde sont attendus. Le G20 comprend les 19 pays les plus riches du monde ainsi que l’Union européenne. L’Inde assure actuellement sa présidence, qui tourne chaque année entre les membres.

Un cycliste passe devant un logo du G20 près du lieu principal du sommet, à New Delhi, en Inde, le 25 août 2023. Manish Swarup via Associated Press

En juillet, un rapport du Concerned Citizens Collective, un groupe de militants des droits de l’homme, révélait que les préparatifs du sommet du G20 avaient entraîné le déplacement de près de 300 000 personnes, notamment des quartiers que visiteront dirigeants et diplomates étrangers lors de diverses réunions.

Au moins 25 bidonvilles et plusieurs refuges de nuit pour sans-abri ont été rasés et transformés en parcs, indique le rapport, ajoutant que le gouvernement n’a pas réussi à fournir des abris ou des lieux alternatifs aux nouveaux sans-abri.

Le mois dernier, la police indienne est intervenue pour empêcher une réunion d’éminents militants, universitaires et hommes politiques critiquant le rôle de Modi et de son gouvernement dans l’organisation du sommet du G20 et se demandant à qui les intérêts du sommet bénéficieraient.

« Je peux voir des sans-abri dans les rues… et maintenant, les sans-abri ne sont pas non plus autorisés à vivre dans la rue », a déclaré Rekha Devi, une habitante de New Delhi qui a assisté au rassemblement du 20 août.

Devi, dont la maison a été démolie lors de l’une des attaques, a déclaré que les autorités ont refusé de considérer les documents qu’elle a présentés comme preuve que sa famille vivait dans la même maison depuis près de 100 ans.

« Tout le monde se comporte comme s’il était aveugle », a déclaré Devi. « Au nom du G20, les agriculteurs, les travailleurs et les pauvres souffrent. »

L’Inde, qui compte 1,4 milliard d’habitants, lutte pour mettre fin à la pauvreté et reste intimidante, même si un récent rapport gouvernemental indique que près de 135 millions de personnes, soit près de 10 % de la population du pays, sont sorties de la pauvreté dite multidimensionnelle entre 2016 et 2021. Le concept prend en considération non seulement la pauvreté monétaire, mais aussi la manière dont le manque d’éducation, d’infrastructures et de services affecte la qualité de vie d’une personne.

Les autorités indiennes ont été critiquées dans le passé pour avoir détruit les campements de sans-abri et les bidonvilles avant des événements majeurs.

En 2020, le gouvernement a érigé à la hâte un mur de briques d’un demi-kilomètre (1 640 pieds) dans l’État du Gujarat avant la visite du président de l’époque, Donald Trump, les critiques affirmant qu’il avait été construit pour bloquer la vue sur un bidonville habité par des habitants. plus de 2 000 personnes. Des démolitions similaires ont également été effectuées lors des Jeux du Commonwealth de 2010 à New Delhi.

Certains vendeurs ambulants se disent impuissants, coincés entre le sacrifice de leurs moyens de subsistance pour la fierté de l’Inde et le désir de gagner leur vie.

Shankar Lal, qui vend du curry de pois chiches accompagné de pain plat frit, a déclaré que les autorités lui avaient demandé il y a trois mois de déménager. De nos jours, le seul moment où il peut ouvrir son stand le long d’une route très fréquentée de New Delhi, près du lieu du sommet du G20, c’est le dimanche, lorsque la police prête moins attention aux vendeurs ambulants.

Il ne suffit pas de gagner sa vie.