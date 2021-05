Le ministère des technologies de l’information de New Delhi a écrit vendredi aux entreprises de médias sociaux pour les exhorter à supprimer tout contenu utilisant l’expression, insistant sur le fait qu’il n’y a aucune raison scientifique de lier la mutation virale à l’Inde, selon une lettre obtenue par Reuters et les médias locaux.

«Il est venu à notre connaissance qu’une fausse déclaration circule en ligne, ce qui implique qu’une« variante indienne »du coronavirus se propage à travers les pays. C’est complètement FAUX », dit la lettre, se référant à une variante identifiée par l’Organisation mondiale de la Santé comme B.1.617, qui a été signalée pour la première fois en Inde.

L’OMS n’a associé le terme « variante indienne » à la variante B.1.617 du coronavirus dans aucun de ses rapports.

Une source gouvernementale a déclaré à Reuters sous couvert d’anonymat que la missive avait été envoyée pour la faire « fort et clair » que le terme nuit à l’image de l’Inde et donne une fausse impression que la mutation est spécifique au pays.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère indien de la Santé a publié une déclaration critiquant les rapports des médias faisant référence à B.1.617 comme étant le «Variante indienne». Le ministère a noté que le rapport du 10 mai de l’OMS sur la mutation n’utilisait pas l’expression, bien que le document indique que « Les virus de la lignée B.1.617 ont été signalés pour la première fois en Inde. »

Singapour a fait une demande similaire aux plateformes de médias sociaux, ordonnant à Facebook et Twitter de laisser des corrections sur les publications affirmant qu’une nouvelle variante avait été détectée dans ce pays. La demande est intervenue après que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, ait exhorté à l’interdiction des vols à destination de Singapour dans un Twitter. Publier, alléguant un «Nouvelle forme de Corona» C’est «Très dangereux pour les enfants» a été découvert là-bas.

Alors que l’OMS a été réticente à lier Covid-19 ou l’une de ses variantes à des emplacements géographiques par souci de stigmatisation, les médias l’ont souvent fait tout au long de la crise sanitaire, de nombreux rapports citant le « ROYAUME-UNI, » « Brésil » ou alors « Afrique du Sud » variantes du coronavirus, certaines à la fois.

Au cours des premiers stades de la pandémie, une controverse a également éclaté sur le terme «Virus chinois», faisant référence au fait que l’agent pathogène a été détecté pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan. L’ancien président américain Donald Trump, qui a utilisé l’expression libéralement, a été giflé vendredi par un procès intenté par un groupe sino-américain, qui a déclaré que ses paroles avaient alimenté la violence contre les Asiatiques et provoqué une « détresse émotionelle. »

Dans un effort apparent pour déstigmatiser B.1.617, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ne parlerait plus d’un « Variante indienne » et je l’appellerais maintenant «02 avril» lors d’un point de presse du vendredi. Alors qu’elle a continué à utiliser à nouveau l’expression pendant le même presser, la secrétaire à la Santé Humza Yousaf a insisté sur le fait que le changement de nom était approprié, affirmant que c’était le cas. «Il est important pour nous de ne pas permettre à ce virus de nous diviser en tant que communautés et personnes», selon au journaliste de Sun, Chris Musson.

Cependant, Sturgeon a laissé certains observateurs confus quand elle a fait référence à la «Variante Kent» – un autre terme pour une mutation repérée pour la première fois au Royaume-Uni – quelques instants après avoir abandonné l’étiquette basée sur la localisation dans le cas de l’Inde.

Euh, quelqu’un d’autre trouve étrange Nicola Sturgeon en disant qu’elle va maintenant se référer à la variante indienne comme la « variante d’avril » mais mentionne ensuite la variante Kent dans sa phrase suivante? – Ross Newton (@RossNewton_) 21 mai 2021

Nicola Sturgeon vient de l’appeler la variante d’avril aujourd’hui 😒 puis a parlé de la variante précédente de Kent 🙈 – Gillian Blair (@ GBlair1) 21 mai 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!