Les États de la Nouvelle Californie et du Nouveau Nevada ont signé le gigantesque procès pour fraude électorale du Texas. Le seul problème est que ces états n’existent pas … encore.

Le procès de la Cour suprême du Texas – soutenu par 18 autres États, le président Donald Trump et 106 membres du Congrès républicain en tant qu’amici curiae – vise à bloquer les sièges des électeurs en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin, alléguant la victoire de Joe Biden dans ces États clés du swing. était frauduleux.

Deux autres États ont rejoint le costume vendredi, la Nouvelle Californie et le Nouveau Nevada. L’avocat Robert E. Thomas a déposé un mémoire d’amicus au nom des deux États, alléguant qu’ils sont «Impacté par les changements arbitraires et capricieux des lois et procédures électorales [that] se produisent avec une régularité malheureuse dans les États actuels de Californie et du Nevada », parmi eux, l’introduction du vote par correspondance et le dépouillement présumé des votes illégaux.

Absolument incroyable – des avocats prétendant représenter les «États» de la «Nouvelle Californie» et du «Nouveau Nevada» viennent de remplir un mémoire d’amicus à l’appui du procès dirigé par le Texas visant à annuler les résultats des élections dans 4 États https://t.co / TjthnVZrNO – Grace Panetta (@grace_panetta) 11 décembre 2020

Le mémoire est similaire à ceux déposés par les 18 États soutenant le procès du Texas, à une différence près: «Nouvelle Californie» et «Nouveau Nevada» n’existent pas.

Le mémoire indique que ces territoires fictifs étaient «Formé pour arrêter les actions anarchiques des gouverneurs Newsome (Californie) et Sisolak (Nevada).» Essentiellement, New California et New Nevada sont des noms de remplacement pour les zones rouges et rurales de ces États,

Thomas n’a pas eu cette idée. La « Nouvelle Californie » a été fondée en 2018, lorsqu’un groupe de droite mécontents a publié une « Déclaration d’indépendance » en ligne, appelant la Californie dirigée par les démocrates. « ingouvernable. » L’état proposé engloberait toute la Californie actuelle moins San Francisco, Los Angeles, Sacramento et leurs arrière-pays environnants.

Le groupe affirme qu’une fois que la législature au niveau de l’État votera en faveur de la division de la Californie, le Congrès ratifiera le schisme et la Nouvelle Californie verra le jour. Sans surprise, il n’a pas fait beaucoup de progrès sur ce plan.

Le New Nevada State Movement a emboîté le pas quelques mois plus tard, dans le but de «Formant pacifiquement un nouvel État à partir de la campagne du Nevada.» Comme en Californie, ceux qui sont derrière le mouvement affirment que la politique libérale du comté de Clark – où se situe Las Vegas – ne reflète pas les vues de l’État dans son ensemble.

Thomas est le président du New Nevada State Movement, qui semble être basé dans un centre commercial de la ville de Pahrump, à 60 miles à l’ouest de Las Vegas dans le comté de Nye.

Quel que soit le résultat final du procès du Texas, les New Californians et les New Nevadans ne sont pas les seuls Américains à chercher à se tailler une tranche du pays qui leur convient le mieux. L’animateur de talk-show conservateur Rush Limbaugh a suscité la controverse jeudi lorsqu’il a décrit les États-Unis comme «Tendance vers la sécession», élaborer cela «Il ne peut y avoir de coexistence pacifique de deux théories de la vie complètement différentes, théories du gouvernement, théories sur la façon dont nous gérons nos affaires.

De l’autre côté de l’allée, l’expert libéral Amy Siskind a également suscité sa propre tempête de controverse jeudi, lorsqu’elle a tweeté, puis supprimée, une carte montrant les États-Unis et le Canada unis, avec les États et provinces libéraux des deux pays appelés le «États-Unis du Canada», et le sud et le cœur des États-Unis restants doublés «Jesusland.»

