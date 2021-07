New Born Bee fait ses premiers pas, la vidéo devient virale

La pureté de voir un animal nouveau-né venir dans ce monde est toujours incroyable. Bien qu’il y ait toujours des vidéos de tels incidents qui circulent, peu de gens ont vu naître une abeille ouvrière. C’est exactement ce qui est montré dans cette vidéo fascinante. Le clip est partagé par Erika Thompson sur la page Instagram officielle de Texas Beesworks, avec la légende : « C’est une abeille qui naît et fait ses premiers pas dans le monde. »

La légende explique en outre pourquoi nous appelons les espèces femelles les « abeilles ouvrières ». C’est parce qu’ils consacrent toute leur vie à travailler pour le bien-être de la ruche. Cette petite abeille s’apprête à commencer son premier travail d’employée de maison. Elle commencera sa vie en nettoyant la cellule en nid d’abeille dont elle vient de naître, puis elle nettoiera et préparera des cellules supplémentaires pour la naissance de nouvelles abeilles.

Selon Temps de l’Hindoustan, la vidéo ayant été partagée il y a seulement quelques jours a déjà gagné plus de 1,7 lakh de vues et attire des gens depuis. Il a reçu plus de 28 000 likes et beaucoup de commentaires affectueux.

Des utilisateurs curieux d’Instagram ont commenté la photo, montrant leur gratitude pour avoir vu une vidéo aussi incroyable. Certains se sont même interrogés sur la durée de vie moyenne de ces abeilles ouvrières. Les abeilles nées en hiver ont une anatomie légèrement différente car elles ont plus de graisse et une glande hypopharyngée élargie pour produire plus de gelée royale quand rien n’est en fleurs pour qu’elles puissent se nourrir.

Les abeilles font partie intégrante de l’écosystème, car elles contribuent à la pollinisation des plantes. Beaucoup de gens pensent que sans les abeilles, les humains ne pourraient pas vivre longtemps. Cela peut nous donner une idée de l’importance des abeilles pour cette planète et pour notre survie.

