New Bedford a autrefois illuminé le monde avec de l’huile de baleine. Maintenant, il veut faire la même chose avec l’énergie éolienne – Boston News, Weather, Sports

NEW BEDFORD, Massachusetts (AP) – New Bedford était autrefois la ville qui éclairait le monde, exportant de grandes quantités d’huile de baleine pour les lampes au début des années 1800. Les ouvriers remplissaient les quais, déchargeaient des tonneaux de pétrole qui avaient été extraits en mer des carcasses de baleines et amenés par une flotte de centaines de baleiniers.

Près de deux siècles plus tard, New Bedford aspire à éclairer à nouveau le monde, dans un autre rapport à la mer, avec l’arrivée de l’éolien offshore.

Mercredi, le navire UHL Felicity transportant des sections de tours d’éoliennes du Portugal a atteint le port de New Bedford. Une fois assemblées sur l’eau cet été par le développeur Vineyard Wind, les turbines atteindront plus de 850 pieds de haut.

« Il y a ce genre d’émergence poétique pour New Bedford en tant que centre d’énergie », a déclaré le maire Jon Mitchell.

C’est aussi une étape importante pour l’industrie. Les États-Unis ne disposent pas encore d’un seul parc éolien offshore à l’échelle commerciale. Mais ce sera bientôt.

LA CONSTRUCTION

Vineyard Wind construit un parc éolien de 62 turbines à 24 kilomètres au large de la côte du Massachusetts. Il devrait produire 800 mégawatts, soit assez d’électricité pour alimenter plus de 400 000 foyers, à partir de cette année. Le premier parc éolien offshore américain a ouvert ses portes au large de Block Island, dans le Rhode Island, fin 2016. Mais avec cinq turbines, ce n’est pas à l’échelle commerciale.

Un autre projet, South Fork Wind, devrait démarrer cet été au large des côtes de New York et de Rhode Island. Comme il est plus petit que Vineyard Wind, il s’agira probablement du premier parc éolien commercial américain à ouvrir.

Les États-Unis ont des décennies de retard sur l’Europe, où le premier parc éolien offshore au monde a été érigé en 1991. Le premier parc éolien américain était censé être un projet au large des côtes du Massachusetts connu sous le nom de Cape Wind, mais il a échoué après des années de litige et de opposition.

Le PDG de Vineyard Wind, Klaus Skoust Moeller, a déclaré que New Bedford est le berceau de l’éolien offshore à grande échelle aux États-Unis, et que ce parc éolien prépare le terrain pour le prochain projet, et le suivant, et le suivant.

« J’ai vraiment hâte de voir cette première turbine là-bas au soleil », a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est un moment où beaucoup de choses se rejoignent. »

L’administration Biden veut construire 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Cela suffirait à alimenter plus de 10 millions de foyers.

L’activité crée des emplois et des opportunités pour les entreprises à travers le pays. Les développeurs investissent dans des projets de plusieurs millions de dollars pour moderniser les ports le long de la côte Est, notamment New Bedford, New London, Connecticut, Brooklyn, New York et Portsmouth, Virginie. Ils prévoient d’investir dans les ports le long de la côte ouest et sur la côte du golfe, car les parcs éoliens y sont approuvés.

Des milliards de dollars seront également dépensés à l’intérieur des terres, dans des chantiers navals qui construisent une flotte de navires spécialisés pour ériger et entretenir des parcs éoliens, selon l’American Clean Power Association.

New Bedford l’a vu venir. La nécessité a poussé la ville à chercher une voie à suivre.

LE PROCHAIN ​​ACTE DE NEW BEDFORD

New Bedford, aujourd’hui une ville d’environ 100 000 habitants, ne fait pas partie d’une grande région métropolitaine. Comme les villes situées dans la même situation, a déclaré Mitchell, elles devaient trouver comment se frayer un chemin à un moment où le butin de l’économie américaine va aux grandes villes superstars. La ville qu’Herman Melville a immortalisée dans « Moby-Dick » reste un port de premier plan pour la pêche commerciale et la transformation des fruits de mer, mais l’économie de la ville ne peut pas dépendre uniquement de cela, a-t-il déclaré.

Les villes industrielles ont été accablées par la stigmatisation d’être courageuses, d’échouer et de lutter, a déclaré Mitchell. « Nous évitons toutes ces étiquettes de victimisation. Donc, devenir un leader de l’éolien offshore, concourir avec succès pour les investissements et se développer, c’était vraiment une opportunité pour nous, pour nos habitants, de voir notre ville d’une manière différente, pour le reste du monde de voir notre ville en une manière différente.

New Bedford a donc ouvert la première installation portuaire américaine spécialement conçue pour l’éolien offshore, en 2015, pour devenir une plaque tournante pour l’industrie à son arrivée aux États-Unis, reconnaissant sa promesse. Aujourd’hui, Vineyard Wind loue ce terminal maritime.

Maintenant, la construction se déroule tout autour du port de New Bedford, plus que jamais depuis le début de l’industrie baleinière, a déclaré Mitchell.

Le Bristol Community College prévoit d’ouvrir un institut national de l’éolien offshore à New Bedford à la fin de l’été pour former et certifier les travailleurs.

UN PROCHAIN ​​ACTE POUR LES GENS AUSSI

Ed Gilhouse, un expert en sécurité de la construction de 60 ans, était au terminal pour superviser les préparatifs de l’arrivée des navires. Il a dit qu’il est allé travailler pour Vineyard Wind pour essayer quelque chose de nouveau alors que sa carrière tire à sa fin. Cela le maintient également près de chez lui. Il avait fait la navette hors de l’État pour aller travailler.

« C’est comme une cerise sur le gâteau pour moi, pour ainsi dire, de pouvoir faire cela, de faire passer le vent offshore au niveau supérieur », a-t-il déclaré. « C’est l’avenir. »

Avant l’arrivée des sections de la tour de turbine, Moeller a invité les entreprises locales et les dirigeants communautaires au terminal pour partager leurs plans pour les semaines à venir.

Bernadette Souza, originaire de New Bedford, y est allée parce qu’elle veut pouvoir dire aux étudiants locaux ce qui se passe ici. Souza est la directrice exécutive de Youth Opportunities Unlimited, qui emmène les étudiants faire des balades à vélo le long de la péninsule pittoresque de South End à New Bedford pour les initier à leur environnement quotidien. Une de leurs destinations favorites surplombe le terminal maritime.

« Ils regardent et ils ont tellement de questions », a-t-elle déclaré. « Je veux les exciter. J’aime ma ville. Je veux donner à ces enfants l’occasion de dire : « Je connais le vent. C’est de là que je viens.

