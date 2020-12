Gary Neville insiste sur le fait qu’il « n’a rien de mal à dire » à propos de Leeds United malgré sa défaite 6-2 à Old Trafford.

Certains fans de football – et le chroniqueur de Mirror Sport, Stan Collymore – ont exprimé leur surprise devant les éloges que Leeds a reçus des commentateurs et des experts après la défaite, qui a comporté un total de 43 tirs entre les deux équipes.

Mais Neville insiste sur le fait que Leeds est une bouffée d’air frais sous Marcelo Bielsa cette saison, et dit qu’il ne les critiquera pas pour avoir joué de la manière dont ils sont.

« J’ai dit hier dans un commentaire, et cela a peut-être ennuyé certaines personnes dont nous parlions autant de Leeds que de Manchester United », a déclaré Neville sur le Monday Night Football de Sky Sports.

«Parce que lorsque vous regardez cette équipe en direct, et que vous les voyez pour la première fois en Premier League ces derniers mois, c’est tout simplement époustouflant.

«Vous ne pouvez vraiment rien dire de négatif à ce sujet.

«Il y aura des cyniques qui diront que c’est ridicule, qu’ils concèdent que de nombreux buts, ils font ça mal, ils font ça mal, c’est juste l’aura et la présence de Bielsa …

«Mais j’ai regardé quatre matchs en direct de Leeds United cette saison, et je veux voir des performances brillantes, je vais regarder Burnley contre les Wolves ce soir et nous allons admirer un match plus rigide, un match méthodique.