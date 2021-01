La réponse à l’Inter Miami CF nommant Phil Neville comme entraîneur le 18 janvier a été au mieux tiède depuis qu’il a été lié pour la première fois au poste le 6 janvier, mais le chœur de réactions a été cohérent: Neville n’est là que parce qu’il est depuis longtemps ami et ancien coéquipier du copropriétaire de Miami David Beckham, le curriculum vitae de Neville est mince, et ainsi de suite.

Pour un club qui a promis le monde mais qui n’a pas encore été tenu, l’embauche d’un manager léger sur l’expérience ne fera pas grand-chose pour augmenter les attentes en dehors du club après une première campagne humiliante et la conférence de presse de vendredi présentant Neville et le directeur sportif Chris Henderson – et menée par Beckham et le gérant Jorge Mas n’ont pas fait grand-chose pour atténuer les questions du nouvel entraîneur. Le sentiment demeure que l’expérience limitée de Neville – son seul emploi antérieur dans la direction a été avec l’équipe nationale féminine d’Angleterre – signifie qu’il n’est là que parce qu’il est l’ami de longue date et ancien coéquipier de Beckhams, alors même que Mas et Beckham ont fait de leur mieux pour défendre la décision.

«Bien sûr, les gens vont toujours se retourner et dire: ‘Oh, c’est parce que c’est votre ami.’ Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il soit mon ami », a déclaré Beckham. «Notre groupe de propriété n’emploie pas seulement nos amis. Nous employons les meilleures personnes, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, dans notre personnel en coulisses, le personnel que nous avons dans notre centre d’entraînement, au stade.

« Nous dirigeons un club de football sérieux ici. Et je pense qu’en fin de compte, nous embauchons des personnes que nous estimons les mieux adaptées pour ce poste. »

Mas était plus succinct.

« Phil Neville n’a pas reçu le poste. Phil Neville a gagné le poste », a-t-il déclaré.

Dans tous les secteurs, les gens embauchent souvent ceux qu’ils connaissent et avec qui ils sont à l’aise. Et pour ceux qui ont croisé Neville au fil des ans, il n’y a pas un mot désobligeant à dire.

« En tant qu’être humain, j’aime beaucoup Phil », a déclaré Landon Donovan, qui était coéquipier avec Neville lors de deux séjours de prêt avec Everton en 2010 et 2012, à ESPN. « Il a toujours eu un esprit / une attitude d’entraîneur à son sujet. Il a beaucoup montré ce rôle sur le terrain et en dehors du terrain en tant que capitaine. »

Le fait est que Miami est dans cette position en raison d’une première saison extrêmement décevante en MLS, même si Mas a déclaré: « Nous avons accompli beaucoup de choses ». Oui, l’Inter Miami a atteint les séries éliminatoires, mais cela était uniquement dû à l’expansion du terrain par la MLS en raison de la pandémie COVID-19. Pendant ce temps, ses collègues débutants, Nashville SC, ont non seulement terminé plus haut au classement, mais ont également éliminé Miami des séries éliminatoires. Les performances ont coûté leur travail au COO et au directeur sportif Paul McDonough et au manager Diego Alonso.

Ce qui nous ramène à l’embauche de Neville. Certes, dans le monde de la MLS, ni le manque d’expérience ni l’utilisation de relations pour trouver un emploi ne sont si inhabituels lorsqu’il s’agit d’embaucher un gestionnaire. Entraîneur de l’année en titre de la MLS, Jim Curtin n’avait absolument aucune expérience de gestion professionnelle à proprement parler lorsqu’il a pris la direction de l’Union de Philadelphie en 2014. Et grâce à la patience de la haute direction qui lui a permis d’évoluer dans le poste, ainsi que le respect un plan cohérent, Curtin a régulièrement conduit l’Union à gravir les échelons de la MLS, jusqu’au Bouclier des supporters en 2020.

La semaine dernière, le Toronto FC a embauché Chris Armas comme gérant. Armas a une certaine histoire en MLS en tant que joueur (12 saisons) et manager (parties de trois saisons), mais ses relations avec le directeur général Ali Curtis pendant le mandat de direction d’Armas avec les Red Bulls de New York, une période qui comprenait un bouclier des supporters. triomphe après avoir succédé à Jesse Marsch, n’a pas fait de mal.

« Cela ne me surprend pas du tout que ce soit ce [Neville has] entré après sa carrière », a déclaré Donovan.« Maintenant, il a eu des expériences différentes qui l’ont probablement aidé. Je n’ai pas été dans un vestiaire avec lui en tant qu’entraîneur, donc je ne peux pas en parler, mais c’est un esprit de football très brillant et je pense qu’il comprend très bien le jeu. «

Le joueur et l’entraîneur restent deux emplois bien différents, et le jeu est jonché d’anciens joueurs qui n’ont pas eu de succès en tant que managers. Les anciens coéquipiers de Manchester United Roy Keane et le frère de Neville, Gary, ne sont que deux exemples. Mais une des joueuses ayant de l’expérience avec Neville est Houston Dash et l’international anglaise Rachel Daly, et elle a fait l’éloge de Neville concernant son passage en tant que manager de l’équipe nationale féminine d’Angleterre.

« Je ne pense pas que je pourrais avoir un mauvais mot à dire à propos de Phil. Je pense qu’il a changé la dynamique du football féminin en Angleterre », a déclaré Daly à ESPN. « La communication, je pense, est l’une de ses plus grandes qualités. Il a été très clair, direct et assez direct avec moi et avec tous les autres membres de l’équipe. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec Phil. J’ai joué plusieurs positions, et il était très honnête et ouvert sur ce qu’il a vu de moi.

« Je pense que sa connaissance tactique du jeu est brillante, elle le décompose très bien et exploite les zones et les faiblesses de l’opposition et l’utilise à notre avantage. Je pense que c’est un très bon entraîneur. »

La série de résultats de Neville après la Coupe du monde 2019 n’était en aucun cas excellente, avec seulement trois victoires en neuf matches et une chute à la sixième place du classement de la FIFA après un sommet de troisième avant ce tournoi. Daly n’a pas senti que c’était sur le manager, parlant d’une « gueule de bois de Coupe du monde » après la course de l’Angleterre aux demi-finales, ainsi que la préparation pour les Jeux olympiques.

Phil Neville a été annoncé comme le nouveau manager de l’Inter Miami plus tôt ce mois-ci. Getty Images

« Je pense que Phil avait un travail pour regarder vers le prochain tournoi, et il bricolait avec l’équipe et jouait différentes personnes dans des positions différentes », dit-elle. « C’est un peu le pari, et le risque que vous avez à prendre dans les matchs en préparation pour les Jeux Olympiques, l’Euro ou même la prochaine Coupe du Monde. »

Alors pourquoi alors la réaction négative à l’embauche? Simple: on a l’impression que l’Inter Miami s’installe, et pas pour la première fois.

Depuis sa création en 2018, Miami a déclaré vouloir faire des choses plus grandes et meilleures que toute autre équipe de la MLS. Il y aurait de grandes stars et un nouveau stade brillant.

«Je veux que Miami soit l’équipe mondiale de la MLS», a déclaré Mas à ESPN en 2019. «Nous sommes situés dans une ville qui est la porte d’entrée des Amériques, un creuset multiculturel où le football est franchement le sport le plus populaire de notre population et nos fans. «

Au lieu de cela, Miami joue ses matchs à domicile sur la route à Ft. Lauderdale, son lieu proposé au Miami Freedom Park est en stase en raison de la pandémie et du labyrinthe qu’est la politique de Miami. Et bien que le club ait fait des signatures de haut niveau avec Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, on ne sait toujours pas à quel point le duo fera bouger l’aiguille dans le paysage sportif notoirement instable du sud de la Floride.

Cela vaut également pour les gestionnaires. Carlo Ancelotti, Patrick Vieira et Marcelo Gallardo figuraient parmi les noms liés – bien que de manière très spéculative dans certains cas – à l’emploi. Dans la perspective de l’embauche du premier entraîneur de l’équipe, Mas n’a pas hésité à souligner le pedigree de ceux qui avaient été interviewés.

« Les entraîneurs que nous allons choisir ont tous été entraîneurs au plus haut niveau. Ils ont tous entraîné des équipes de la Ligue des champions », a déclaré Mas en 2019. « Ils ont été de très bons joueurs, également à part entière. Nous ‘ Je vais jouer un style de football offensif, qui a été mené et développé par la vision de David Beckham de la façon dont il veut que notre équipe joue. «

Même lorsque l’équipe a nommé Alonso – un homme avec un CV beaucoup plus complet que celui de Neville, ayant eu des passages réussis avec Pachuca et Monterrey – avant la saison 2020, cela a eu l’impression d’une embauche qui a sous-diffusé le battage médiatique entourant le club. . Lorsque la propriété de Miami a laissé Alonso en liberté après une campagne au cours de laquelle l’équipe a terminé 10e sur 14 équipes de la Conférence Est, cela a semblé être une opportunité d’obtenir l’entraîneur qu’ils voulaient vraiment.

Que Neville soit le choix qui a émergé n’est que le dernier d’une série de buzzkills.

Certes, Neville n’a aucun contrôle ni aucun blâme pour l’un des échecs de l’Inter Miami à définir ou à répondre aux attentes lors de sa première saison. C’est son équipe maintenant, et ce sera à lui de maximiser le talent dont il dispose, un groupe qui, en plus de Matuidi et Higuain, comprend l’international mexicain Rodolfo Pizarro et le hors-série surprise de l’année dernière, Lewis Morgan.

jouer 1:33 Le nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, explique comment il identifiera de nouveaux joueurs pour constituer son équipe en MLS.

Neville devra également se connecter rapidement avec le très réputé Henderson et s’assurer que les deux, avec Beckham, sont sur la même page en ce qui concerne la façon dont l’équipe est construite. Cette confiance entre la propriété, le front office et le manager s’est estompée au cours de la saison dernière. S’assurer que la dynamique est solide jouera un rôle important dans la réussite ou l’échec de Neville.

« Quand ça se met au travail, nous sommes ici pour gagner », a déclaré Neville. « Nous sommes ici pour réussir. Nous sommes ici pour construire quelque chose de vraiment génial. Et je pense qu’il y aura des moments où [Beckham and I] avoir des conversations difficiles. Mais je pense qu’en raison de la loyauté, de la confiance et de l’amitié qui n’ont pas été rompues pendant 90% de nos vies, cela restera toujours le même. «

Neville aura-t-il plus de temps qu’Alonso? On pourrait espérer, mais il semble aussi que sa relation avec Beckham ne le mènera pas loin.

« Cela se met de côté assez rapidement, une fois que vous devez commencer à obtenir des résultats », a déclaré Donovan à propos de la relation de Neville avec Beckham. « Je ne sais pas comment cela aura un impact sur quoi que ce soit. Je pense que Phil est son propre homme. Oui, il obtient le poste, en partie, je suppose probablement, parce que David est à l’aise avec lui et le connaît bien. Mais il doit encore prouve le. »

Sinon, Miami se retrouvera bientôt une fois de plus à essayer de trouver le bon entraîneur pour les mener.