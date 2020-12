Gary Neville dit que l’incapacité de Mikel Arteta à rendre le football excitant à Arsenal est « inacceptable » et à certains égards pire que de perdre des matchs.

Les Gunners ont été entraînés dans une bataille de relégation au cours des derniers mois et ont la deuxième pire forme de Premier League depuis la cinquième semaine du match.

Arsenal n’a pas gagné en Premier League depuis qu’il a battu Manchester United le 1er novembre, mais Neville pense que l’incapacité des Gunners à jouer au football divertissant est à certains égards plus inquiétante que de perdre des points presque chaque semaine.

« L’équipe Mikel Arteta a l’air plus rigide, plus solide mais c’est un peu ennuyeux et ils doivent sortir ça. Vous ne pouvez pas ennuyer », a-t-il déclaré sur le podcast Gary Neville.

«J’avais l’habitude de dire qu’ici [at Manchester United]. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous ne pouvez pas vous ennuyer en venant à Old Trafford.

« Je pense que la plupart des fans sont les mêmes, ils peuvent regarder l’équipe gagner, ils peuvent regarder l’équipe dessiner et ils peuvent voir l’équipe perdre mais ils n’accepteront pas de s’ennuyer.

« Et pour moi, les joueurs d’Arsenal en ce moment ont l’air un peu ennuyés et le football qu’ils produisent ressemble à une vraie lutte. »

Arteta subit une pression intense pour commencer à changer les choses maintenant qu’il y a des points d’interrogation quant à savoir s’il est la bonne personne pour faire avancer Arsenal.