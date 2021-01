Gary Neville et Jamie Carragher forment un couple étrange du football.

Pendant 14 ans, le Manc et le Scouser incarnent la plus grande rivalité du football anglais là où cela compte le plus.

Au cours des sept derniers, ils ont brillamment rebondi les uns sur les autres pour élever la barre des experts du football en tant que partenariat privilégié de Sky Sports depuis le portique et le studio.

Passer une heure en leur compagnie à disséquer le choc entre Liverpool et Manchester United à Anfield est aussi divertissant qu’éducatif.

La distance sociale signifiait que les deux anciens défenseurs anglais étaient assis à 30 miles l’un de l’autre, mais la fierté, la passion et le tribalisme étaient indéniables alors qu’ils discutaient d’un match qui opposait les champions en titre à l’équipe actuellement perchée au sommet de la table.

«J’essaie de le couper en sourdine depuis sept ans», a été la réponse décourageante de Neville lorsque sa prise de vue selon laquelle United était à trois signatures de véritables prétendants au titre a provoqué un gloussement de rire de Carragher.

«Le plus grand Liverpool de tous les temps est assis à trois points d’une équipe désastreuse de Manchester United – et Carragher rigole.»

Plus tard, quand Neville a suggéré aux fans de United d’organiser « une fête de verrouillage » après que la victoire de mardi soir à Burnley les ait emmenés au sommet, Carragher est intervenu à nouveau.