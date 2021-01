MIAMI: Phil Neville et David Beckham ont remporté les championnats de Premier League ensemble à Manchester United. Ils font à nouveau équipe avec l’espoir de remporter plus de trophées avec l’Inter Miami.

Neville a été embauché lundi comme entraîneur de l’Inter Miamis, retrouvant Beckham, copropriétaire du club MLS. Neville a été libéré de son contrat en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale féminine d’Angleterre plus tôt lundi en prévision du déménagement, et quelques heures plus tard, l’accord avec l’Inter Miami a été annoncé.

Je connais Phil depuis que nous étions tous les deux adolescents à la Manchester United Academy, a déclaré Beckham. Nous partageons un ADN footballistique ayant été formé par certains des meilleurs leaders du football, et ce sont ces valeurs que j’ai toujours voulues dans notre club.

Lundi également, l’Inter Miami a annoncé avoir embauché Chris Henderson en tant que directeur du football et directeur sportif. Henderson a passé les 13 dernières saisons avec les Sounders de Seattle dans une capacité similaire, les aidant à remporter deux Coupes MLS.

Beckham, qui fait partie du groupe de propriété Inter Miamis et quelqu’un qui a passé plusieurs années à essayer de ramener la MLS dans le sud de la Floride avant que l’équipe ne soit enfin sur le terrain pour la première fois en 2020, entretient des liens profonds et de longue date avec Neville. Ils ont joué 275 matches ensemble et ont été coéquipiers à Manchester United pendant plus d’une décennie. Ils font également partie du groupe de propriété de Salford City, une équipe de quatrième niveau en Angleterre.

«C’est un très jeune club avec beaucoup de promesses et d’avantages, et je suis déterminé à me défier, mes joueurs et tout le monde autour de moi pour grandir et construire une culture de football compétitive dont nous pouvons tous être fiers, a déclaré Neville.

Il commencera officiellement à Inter Miami une fois qu’il aura obtenu un visa de travail.

Neville a conduit l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde féminine en 2019 et avait déclaré qu’il prévoyait de conserver ce poste jusqu’à la reprise des Jeux olympiques de Tokyo. Mais lorsque le poste à l’Inter Miami a ouvert plus tôt ce mois-ci, l’équipe a appelé à un accord mutuel pour se séparer de Diego Alonso, les spéculations se sont rapidement intensifiées selon lesquelles Neville était en route.

Les embauches de Neville et Henderson font partie d’un relooking majeur de l’intersaison pour l’Inter Miami après une saison inaugurale qui a abouti à une place en séries éliminatoires mais qui était toujours généralement décevante.

Henderson revient sur le marché de Miami. Il a joué pour la première équipe MLS de Miami Fusion, South Floridas, qui s’est repliée après trois saisons en raison d’une faible fréquentation, et a appelé le club de Beckham une opportunité incroyable. Il remplace Paul McDonough, qui a démissionné le mois dernier.

Je suis impatient de rejoindre le voyage Inter Miamis et de renouer avec les fans du sud de la Floride », a déclaré Henderson.

Alonso a permis à l’Inter Miami de participer aux séries éliminatoires de la Coupe MLS en 2020, marquant la septième fois qu’un nouveau venu en MLS atteignait les séries éliminatoires.

Mais l’Inter Miami a été mis en déroute par un autre club d’expansion de Nashville lors de cette apparition en séries éliminatoires, a terminé 10e de la Conférence Est et s’est retrouvé avec 7 victoires, 13 défaites et 3 nuls.

Je suis très heureux du groupe de leadership que nous avons établi pour diriger l’équipe alors que nous tournons la page après notre saison inaugurale et j’ai hâte que Chris et Phil nous rejoignent bientôt », a déclaré Beckham.

Le rédacteur de AP Global Soccer, Rob Harris, à Londres, a contribué.

