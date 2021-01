Neville admet que Fernandes lui a prouvé qu’il avait tort sur la stratégie de transfert de Man Utd

Gary Neville admet que Manchester United n’a peut-être pas besoin de «quatre joueurs sur cinq» si Bruno Fernandes continue de jouer.

La star portugaise a été une pièce rare de recrutement solide à Old Trafford, son activité sur le marché des transferts les retenant ces dernières années.

Neville pensait que United avait désespérément besoin de nouveaux visages et pensait qu’il fallait peut-être près d’une demi-équipe pour s’améliorer.

Mais avec Fernandes présent, l’ancien Red Devil affirme se sentir « imbattable ».

Le joueur de 26 ans n’est plus un joueur de United depuis un an, mais a eu un impact phénoménal sur le club et ses coéquipiers.

United a beaucoup souffert depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, mais Neville estime que le meneur de jeu est sa meilleure signature depuis son départ en 2013.

Il a déclaré à Sky Sports: « Oui (il est leur meilleure signature depuis Ferguson) parce que je ne pense pas que qui que ce soit aurait un impact sur cette équipe de Manchester United.

« Nous pensions tous que nous aurions besoin de quatre ou cinq joueurs. Pourtant, avec lui dans l’équipe, ils se sentent imbattables. Sans lui, ils sont loin d’être aussi bons. »