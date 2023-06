Neves quitte les Wolves pour rejoindre le Saoudien Al Hilal pour un montant record

Internationaux portugais Ruben Neves rejoint Al Hilal en provenance des Wolves de Premier League pour un contrat de trois ans, a annoncé vendredi le club saoudien.

Les loups n’ont pas divulgué de détails financiers spécifiques, mais ont déclaré que Neves, qui a signé son contrat à Paris, se déplaçait pour un montant record du club, d’une valeur estimée à 55 millions d’euros (60 millions de dollars).

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Aucun autre joueur n’a eu un tel impact sur le terrain en or et noir au cours des six dernières années, ayant joué plus de 250 fois au cours d’une période remarquable de l’histoire du club », a déclaré Wolves dans un communiqué.

Le milieu de terrain a marqué 30 buts en 253 apparitions dans toutes les compétitions avec les Wolves.

Le joueur de 26 ans a rejoint les Wolves en 2017 alors qu’ils participaient au championnat de deuxième niveau, les aidant à atteindre l’élite lors de sa première saison. Il était auparavant avec Porto au Portugal.

Ruben Neves était un membre clé des Wolves après avoir rejoint le club en 2017. Jack Thomas – WWFC/Loups via Getty Images

Les loups ont terminé septièmes de leur première campagne en Premier League pour se qualifier pour la Ligue Europa.

« Quel voyage incroyable. Un grand merci à chaque personne avec qui j’ai eu la chance de travailler, chaque instant a été inoubliable », a déclaré Neves en larmes dans une vidéo d’adieu émouvante.

« A tous les joueurs qui ont fait partie du club au cours des six dernières années, vous êtes amis pour la vie. La façon dont nous avons protégé le peloton était vraiment incroyable.

« Je pars en tant que joueur, mais je serai toujours un loup. Quoi qu’il en soit. Merci pour tout, et je vous verrai un jour au stade de South Bank. »

– Suivi des transferts en Arabie saoudite : accords conclus, joueurs liés

L’ancien capitaine des Wolves avait encore un an sur son contrat et avait également été lié à un déménagement à Barcelone pour la saison prochaine.

Plusieurs joueurs de haut niveau ont été liés à des déménagements en Arabie saoudite ces dernières semaines. Al Hilal a également cherché à signer Lionel Messi, le grand argentin ayant finalement décidé de rejoindre l’équipe de la Major League Soccer Inter Miami.

Neves, sélectionné 40 fois par le Portugal, rencontrera en championnat saoudien son compatriote Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr en décembre.

Les champions de la Ligue Al Ittihad ont signé le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema plus tôt ce mois-ci, tandis que le club a également confirmé le transfert de l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante plus tôt cette semaine.

Al Hilal est le club le plus décoré d’Arabie saoudite et d’Asie avec 66 trophées et détient le record de titres de champion d’Asie et de championnat avec 18 et quatre respectivement.

Renforcer l’effectif est une priorité pour le club basé à Riyad, qui a perdu ses couronnes en championnat et en Ligue des champions. Les médias espagnols rapportent qu’ils apprécient également le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly et le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva.