Neves des Wolves ne renversera pas Barcelone

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Neves ne niera pas l’intérêt de Barcelone

Milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves n’a pas minimisé les rumeurs d’un transfert potentiel à Barcelone au milieu de liens répétés avec l’équipe catalane.

Parler à Canal 11l’international portugais a déclaré : “Qui ne voudrait pas jouer à Barcelone ? Je pense que c’est une question que tout footballeur se poserait.”

Neves figure depuis longtemps sur la liste de souhaits de Xavi Hernandez, avec des sources disant à ESPN que lui et la Real Sociedad Martin Zubimendi sont lorgnés par le club du Camp Nou.

Avec le milieu de terrain vétéran Sergio Busquets semblant de plus en plus susceptible de quitter les géants espagnols cet été, Barcelone a rapidement identifié des remplaçants possibles. Frenkie de Jong a remplacé Busquets, mais des sources ESPN affirment que le Néerlandais n’est pas considéré comme une option à long terme au milieu de l’intérêt de Chelsea, Liverpool et Manchester United.

Neves, 25 ans, a été un pilier des Wolves en Premier League et est également connu pour sa tendance à une frappe spectaculaire à longue portée.

Zubimendi, 23 ans, a récemment signé un nouveau contrat chez La Réal qui est conçu pour le garder au club jusqu’en 2027, mais il est peu probable que cela dissuade Barcelone de bouger. Zubimendi s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs de la Liga, bien qu’il ait une clause de libération de 60 millions d’euros dans son contrat.

Ruben Neves et Barcelone semblent avoir un intérêt mutuel. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Internazionale est à la recherche d’un remplaçant potentiel devrait Milan Skriniar quitter le club italien, selon Le 10 Sport. Le contrat de Skriniar, âgé de 27 ans, expirant en juin 2023 et le vif intérêt du Paris Saint-Germain, les options de l’Inter incluent le FC Séville. Tanguy Nianzou et celui de Valence.Mouctar Diakhaby

– Gabriel MagalhaesLe nouveau contrat à Arsenal signifie que la Juventus devra chercher ailleurs un nouveau défenseur central, selon Fabrice Romano. Le Brésilien a signé un nouveau contrat avec les Gunners qui se déroulera jusqu’en 2027 vendredi, au milieu de l’intérêt du côté de la Serie A.

– Le Bayern Munich a hâte de signer Marcus Thuram des rivaux allemands du Borussia Mönchengladbach, selon un journaliste Ekrem Konour. Thuram, 25 ans, est en fin de contrat cet été et a été dans une forme étincelante pour Mönchengladbach, marquant huit buts en 10 matchs. Depuis le départ de Robert Lewandowski, le Bayern est lié à un éventail d’attaquants, Thuram étant apparemment considéré comme un remplaçant approprié.

-Juventus, PSG. et Barcelone sont prêts à se battre pour la signature de Jorginhoselon Calciomercato. Le contrat du milieu de terrain italien de 30 ans à Chelsea expire en juin 2023.

– Caden Clark a dit au revoir aux New York Red Bulls après l’élimination de l’équipe en séries éliminatoires de la Coupe MLS. Le jeune américain de 19 ans était prêté à RBNY (où il a commencé sa carrière) par RB Leipzig, avec qui il a signé en 2021. Bien qu’il ait fait ses adieux à la MLS sur Instagramon ne sait pas encore s’il rejoindra ensuite Leipzig ou sera prêté ailleurs.