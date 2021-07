Never Have I Ever : avec qui Devi se retrouve-t-il dans la saison 2 ?

UNE FOIS un jeu de société amusant, maintenant devenu une série Netflix.

Je n’ai jamais est un Netflix drame sur la vie compliquée d’un adolescent indo-américain de première génération.

2 Devi doit faire un choix entre Ben et Paxton Crédit : Netflix

AVERTISSEMENT : SPOILS CI-DESSOUS

Avec qui Devi se retrouve-t-il dans la saison 2?

Devi Vishwakumar, joué par Maitreyi Ramakrishnan, a donné aux fans l’un des plus gros chocs de la saison 2 en sortant avec deux garçons en même temps, puis en mentant à ce sujet.

Au cours de la saison 2, Devi s’est retrouvée dans un triangle amoureux entre son camarade de classe intelligent Ben et la star de la natation Paxton, le seul problème est qu’elle ne veut pas choisir entre eux.

Après la révélation du secret lors d’une fête à la maison organisée par Devi, Paxton court hors de la maison et dans la rue où il prend la sienne en voiture, se blesse au bras et ruine potentiellement ses chances d’obtenir une bourse d’athlétisme pour l’université.

Vers la fin de la saison, Devi fait un choix entre les deux garçons qui se battent pour son cœur.

À la fin de la saison 2, Devi et Paxton s’embrassent pour officialiser leur relation.

Bien que la saison se termine avec un vainqueur des deux, le co-créateur de Never Have I Ever, Lang Fisher, a déclaré à Entertainment Weekly de ne pas encore compter Ben, car la salle de l’écrivain est « complètement divisée en deux » et « débat constamment », à propos de avec qui Devi est vraiment censé être.

2 Devi et Paxton s’embrassent à la fin de la saison 2 Crédit : Youtube/Netflix

Qui est le casting de Never Have I Ever ?

Faisant ses débuts en 2020, le casting de Never Have I Ever comprend:

Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan comme Dr Nalini Vishwakumar

Darren Barnet dans le rôle de Paxton Hall-Yoshida

Ramona Young dans le rôle d’Eleanor Wong

Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola Torres

Richa Moorjani dans le rôle de Kamala

Jaren Lewison dans le rôle de Ben Gross

Quand est la saison 3 de Never Have I Ever?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la saison 3 de Never Have I Ever.

La nouvelle saison devrait être diffusée au printemps ou à l’été 2022.

Plus de détails seront publiés une fois que la production du spectacle commencera, tous les acteurs devraient revenir au spectacle pour la saison suivante.