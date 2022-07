‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley a 35 ans et c’est toujours le meilleur mème Internet

Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas été rickrollé. Il y a trente-cinq ans, le 27 juillet 1987, l’icône de la musique des années 80 Rick Astley a sorti sa chanson Never Gonna Give Up. Alors quoi? Tout comme ses paroles qui disent : Ne jamais t’abandonner, Ne jamais te laisser tomber, Ne jamais courir et t’abandonner, la chanson emblématique n’a pas encore perdu son emprise sur la culture pop. En repensant à son morceau très apprécié et en célébrant ses 35 ans sensationnels, Rick a plaisanté sur l’âge de la chanson et a affirmé que si c’était une personne, elle aurait été éligible pour devenir président maintenant.

Prenant à son pseudo Twitter officiel, Rick a écrit : “Never Gonna Give You Up a 35 ans aujourd’hui ! Si c’était une personne, elle serait assez âgée pour être présidente selon la loi américaine ! Il a vraiment une vie propre à ce stade et j’apprécie tout l’amour, le plaisir et les rires qui l’entourent ! Voici les 35 prochains! Meule.”

La sensation chantante a terminé son tweet avec une émoticône de cœur rouge et en taguant le pseudo officiel du président de la États-Unis. Reconnaissant la même chose, l’ancien basketteur américain Rex Chapman a publié un petit extrait de la chanson emblématique sur son compte Twitter officiel et a écrit dans la légende “Il y a 35 ans aujourd’hui, Rick Astley a sorti ‘Never Gonna Give You Up’ (1987) …”

Never Gonna Give You Up a 35 ans aujourd’hui ! Si c’était une personne, elle serait assez âgée pour être présidente selon la loi américaine ! Il a vraiment une vie qui lui est propre à ce stade et j’apprécie tout simplement tout l’amour, le plaisir et les rires qui l’entourent ! Voici les 35 prochains! Rick❤️ @POTUS —Rick Astley (@rickastley) 27 juillet 2022

Il y a 35 ans aujourd’hui, Rick Astley a sorti ‘Never Gonna Give You Up’ (1987)… pic.twitter.com/ZmLp0v0XEm — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 27 juillet 2022

Sorti à la fin des années 80, Never Gonna Give You Up était le premier single du premier album à succès de l’auteur-compositeur-interprète anglais Whenever You Need Somebody. Instantanément, la chanson est devenue un succès mondial, se classant n ° 1 dans 25 pays différents, dont les États-Unis.

De plus, au Royaume-Uni, la chanson a tenu bon première place pendant cinq semaines, ce qui en fait le single le plus vendu de 1987 là-bas. De plus, la Recording Industry Association of America a certifié la chanson cinq fois platine aux États-Unis.

Cependant, la chanson, au fil des ans, est devenue un phénomène Internet, un appât Internet séculaire qui implique qu’un internaute vous fournisse une URL vidéo du sujet supposément pertinent, sauf que ce n’est pas le cas.

Plus tôt l’année dernière, YouTuber « TheTekkitRealm » en janvier a mis en ligne une vidéo intitulée : « Combien de célébrités puis-je rouler en 24 heures ? » – RECORD DU MONDE.”

La vidéo était à peu près ce que le titre offrait. “TheTekkitRealm” a contacté des célébrités avec des messages personnalisés avec un lien intégré de la vidéo YouTube de Rickroll (ne montrant aucun aperçu), ce qui donne l’impression que ses textes sont légitimes.

Will Smith, la NASA, Neil deGrasse Tyson, Kim K parmi tant d’autres étaient sa cible.

Après avoir goûté au succès et rickroll quelques célébrités, “TheTekkitRealm” voulait le Guinness World Records pour prendre note de son exploit unique.

Voici ce qui s’est passé ensuite.

