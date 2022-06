NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Régnant pousser un cri reine Neve Campbell ne revient pas à Woodsboro pour « Scream 6 ».

Campbell, qui joue Sidney Prescott, perpétuellement ciblé dans la longue série de slashers, ne reprendra pas son rôle dans le prochain épisode car elle a estimé que « l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise . »

« Malheureusement, je ne ferai pas le prochain film ‘Scream' », a déclaré Campbell dans un communiqué à Variety. « En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, en particulier en ce qui concerne » Scream « . J’ai senti que l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise. Ça a été une décision très difficile de passer à autre chose. À tous mes fans de « Scream », je vous aime. Vous avez toujours été aussi incroyablement favorable pour moi. Je vous serai éternellement reconnaissant et pour ce que cette franchise m’a apporté au cours des 25 dernières années.

Paramount Pictures et Spyglass Media, les sociétés derrière « Scream », n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Variety.

HAYDEN PANETTIERE FAIT SON RETOUR AU CINÉMA DANS ‘SCREAM 6’ AVEC LE RÔLE DE REPRÉSENTATION DE KIRBY REED

Bien que Campbell soit restée vague sur l’offre qu’elle a rejetée pour « Scream 6 », elle a déjà parlé de la lutte pour une compensation équitable. Dans une conversation pour Variety, Campbell et sa collègue reine du cri Jamie Lee Curtis ont été francs sur le salaire. Curtis, bien qu’elle ait joué dans la série « Halloween » à succès commercial », a admis qu’elle « ne gagnait pas vraiment beaucoup d’argent avec les films d’horreur ».

Campbell a rappelé une expérience similaire avec « Scream 3 » des années 2000, disant qu’elle « s’en sortait bien » mais qu’elle n’avait pas obtenu de contrat final, la privant d’une part des bénéfices. Étant donné que les films d’horreur ont tendance à avoir des budgets plus petits, ils nécessitent généralement moins de pièces (par rapport aux mâts à gros budget) pour sortir du rouge.

« Il y a toujours la promesse d’un back-end », a déclaré Campbell à Curtis. « Et puis, bien sûr, c’est noyé dans la publicité et les coûts et toutes les raisons pour lesquelles ils disent: » Oh, en fait non, nous n’avons pas gagné le montant d’argent que nous prétendons avoir gagné dans toute la presse, alors nous ne « Je n’ai pas à vous donner ça », malheureusement. C’était les Weinstein. »

Après avoir réussi à redémarrer la franchise avec « Scream » en 2022, Paramount Pictures et Spyglass Media ont lancé une autre suite, qui n’a pas encore de titre. « Scream 6 » devrait commencer le tournage cet été. Il devrait sortir en salles le 31 mars 2023.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le plus récent « Scream » classé R – qui partage le même surnom que le « Scream » original de 1996 – a fait un tabac au box-office à une époque où peu de films vendaient avec succès des billets, rapportant 81 millions de dollars en Amérique du Nord et 140 millions de dollars. globalement. C’est un résultat effrayant puisque « Scream » n’a coûté que 25 millions de dollars à produire.

La «requelle» autoproclamée, une sorte de méta-slasher-thriller, a ramené Campbell, Marley Shelton, Courteney Cox et David Arquette dans la paisible ville de Woodsboro, où un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et a commencé à cibler un groupe d’adolescents . La star de « In the Heights » Melissa Barrera, Jenna Ortega (« Jane the Virgin »), Dylan Minnette (« 13 Reasons Why ») et Jack Quaid (« The Boys ») ont rejoint le casting.

Cox, Ortega et Barrera, ainsi que Hayden Panettiere de « Scream 4 », sont parmi les membres de la distribution qui reviennent pour « Scream 6 ». La prochaine entrée suivra les habitants de Woodsboro alors qu’ils quittent leur petite ville et tentent de commencer un nouveau chapitre. Mais c’est « Scream », après tout, il y a donc de fortes chances que Ghostface ne soit pas trop loin.

« Je viens de lire une partie du script, et ça devient de plus en plus sanglant », Ortega a récemment déclaré à Entertainment Tonight. « Je pense que c’est probablement la version la plus agressive et la plus violente de Ghostface que nous ayons jamais vue, et je pense que ce sera vraiment amusant à tourner. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett reviennent pour réaliser la prochaine histoire sanglante, d’après un scénario de James Vanderbilt (« Murder Mystery », « Zodiac ») et Guy Busick (« Ready or Not », « Castle Rock »).