Nevada Dems: les mi-parcours montrent pourquoi le Nevada devrait commencer le primaire

RENO, Nevada (AP) – Les membres du Congrès démocrate du Nevada ont utilisé une solide démonstration de mi-mandat comme preuve de la raison pour laquelle l’État devrait être le premier arrêt primaire démocrate dans une déclaration conjointe vendredi exhortant le Comité national démocrate à placer l’État dans la première position.

C’est le dernier d’un débat croissant sur qui devrait gagner le poids politique inestimable d’être le premier dans la nation alors que la course d’un demi-siècle de l’Iowa est sur un terrain fragile. Pendant des mois, les délégués de l’État ont repoussé les critiques selon lesquelles il n’a pas un électorat suffisamment diversifié et qu’il n’est pas prédictif du candidat qui remportera la primaire.

Les membres du Congrès du Nevada ont déclaré que la solide performance de mi-mandat – y compris la réélection de la sénatrice Catherine Cortez Masto après que beaucoup l’aient considérée comme la titulaire la plus vulnérable – “a cimenté pourquoi nous devrions organiser la première primaire présidentielle”.

“Le Nevada est une classe ouvrière, un État pro-travailleur avec l’une des populations les plus diversifiées du pays et un engagement en faveur du droit de vote qui est un modèle pour la nation”, ont ajouté les membres.

Quatre des cinq membres démocrates du Congrès du Nevada – le sénateur Cortez Masto, le représentant Steven Horsford, la représentante Dina Titus et la représentante Susie Lee – ont tous été réélus dans ce qui était considéré comme des courses au sort la semaine dernière. Le sénateur Jacky Rosen est candidat à la réélection en 2024. Le représentant Mark Amodei est le seul membre républicain du Congrès de l’État et a facilement été réélu pour son septième mandat la semaine dernière.

L’État swing occidental est principalement en compétition aux côtés du New Hampshire, de l’Iowa et de la Caroline du Sud alors que le parti a ouvert son processus pour la première place plus tôt cette année. Le comité des règles du parti doit se réunir début décembre pour décider du nouveau calendrier.

Le New Hampshire a articulé son argumentation sur la politique de base de l’État et le potentiel pour les démocrates de perdre les futures élections si le New Hampshire cesse d’être dans l’une des meilleures places. La délégation de l’Iowa a promis des changements à son caucus, y compris un vote par correspondance élargi après que des problèmes techniques aient prolongé les résultats de 2020. Les délégués de la Caroline du Sud ont vanté la taille, la diversité, l’abordabilité et l’accessibilité de l’État pour les candidats.

Le Nevada compte une grande part d’électeurs de la classe ouvrière avec une forte présence syndicale et d’importantes populations latino-américaines, philippines et chinoises. La lettre citait ses centres métropolitains de Las Vegas et Reno, 28 communautés tribales et de vastes zones rurales comme preuve d’une démographie qui peut être prédictive d’une victoire primaire à travers le pays.

“Si vous êtes candidat à la présidentielle et que vous pouvez gagner au Nevada, vous avez un message qui résonne dans tout le pays”, a déclaré le sénateur Cortez Masto sur MSNBC plus tôt cette semaine, qualifiant l’État de “microcosme du reste du pays”. ”

La déclaration de vendredi n’est pas la première lettre post-mi-mandat qui souligne la composition diversifiée de l’État et la forte démonstration de mi-mandat comme preuve de la raison pour laquelle il devrait passer en premier. La stratège démocrate du Nevada, Rebecca Lambe, a déclaré dans sa propre lettre que les examens de mi-mandat « soulignent le record du Nevada de battre les chances de livrer pour les démocrates ».

“Les électeurs qui composent notre électorat représentent l’avenir du Parti démocrate si nous voulons gagner les élections nationales : les électeurs latinos, noirs, asiatiques, amérindiens et blancs de la classe ouvrière”, a écrit Lambe dans sa note, qui a été rapportée pour la première fois. par Politique. “En termes simples, nous ne pouvons pas gagner 270 votes électoraux ou le Congrès sans donner la priorité à la coalition diversifiée de cols bleus que représente le Nevada.”

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press