Neva est le conte merveilleusement beau du meilleur ami de l’homme.

Néva est la belle histoire d’une femme et du meilleur ami de l’homme – en quelque sorte. Notre protagoniste, Alba (son nom n’est jamais prononcé dans le jeu, alors merci au Page Steam pour ces informations utiles), est lié à un louveteau avec des bois après que sa mère ait été tuée suite à une rencontre avec des forces obscures. Alba nomme le louveteau Neva et part en voyage pour assurer la sécurité du monde pendant que les forces obscures changent le monde qui les entoure.

Je ne possède pas de chien, mais je me suis rapproché du chien de mon colocataire, Darragh, au cours des deux dernières années. Il est adorable et je l’emmène de temps en temps faire des promenades, je passe du temps avec lui dans notre jardin, je lui donne des friandises et je le caresse beaucoup. C’est un si bon petit gars, alors quand il joue Néva, Je suis devenu un peu plus émotif que prévu.

Le jeu se déroule tout au long de la vie du louveteau, et vous pouvez le voir grandir et devenir plus confiant dans ses capacités. Mais quand vous démarrez le jeu, ce n’est qu’un bébé et, comme le chien de mon colocataire, Darragh, je voulais juste le garder en sécurité avec tout ce que j’ai.

Dans ce jeu de réflexion, de plateforme et d’aventure du studio Nomada, basé à Barcelone, Neva disparaissait parfois hors de l’écran parce qu’elle sentait quelque chose plus loin. Alba, en appuyant sur un bouton, peut crier « Neva », mais si le loup ne revient pas et que vous criez à nouveau, vous pouvez entendre la peur dans la voix d’Alba. Cela me remplissait alors d’anxiété et d’inquiétude, me demandant si quelque chose était arrivé au petit. Ceci est encore accentué par le contrôleur DualSense. Chaque fois qu’Alba appelle, cela provient des haut-parleurs du contrôleur. Peut-être que cela rend le jeu plus immersif ou dynamique, mais quelle que soit la raison, j’ai apprécié cette fonctionnalité. Parfois, ces ennemis nés des ténèbres s’agrippaient au louveteau et vous deviez repousser leurs avances. C’est tendu et vous voulez protéger Neva à tout prix.

Durant cette étape du jeu, les défis de plateforme sont complexes pour le louveteau, et malheureusement, vous ne pouvez pas ramasser Neva, ce serait trop facile, non ? – vous devez donc trouver des moyens d’amener le petit vers ces endroits difficiles d’accès.

Cependant, la saison change après avoir affronté le premier boss majeur, et Neva grandit un peu. Au cours de cette étape, Neva peut par magie monter elle-même sur des plates-formes et se battre. Au lieu de l’appeler par son nom avec peur, vous devez éloigner l’animal des ennemis abattus. Vous pouvez dire que la bête déteste les ennemis de l’ombre autant qu’Alba. C’est convaincant après avoir été chassé pendant si longtemps par eux.

Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, mais je ne veux pas trop gâcher. C’est émouvant, passionnant, réconfortant et réserve son lot de surprises.

Néva est magnifique ; se promener dans un paysage désolé et en décomposition constitue une excellente narration. Le monde qui entoure les deux protagonistes perd sa faune sauvage au fil des saisons et devient de plus en plus froid et sombre. Cela crée un sentiment d’urgence et je voulais terminer l’histoire le plus rapidement possible pour assurer la sécurité de Neva. L’œuvre d’art elle-même est magnifique de cette manière indépendante et amusante. Cela ne ressemble pas au dernier Dieu de la guerremais c’est charmant et charmant en soi.

Néva a des combats faciles que j’ai pu maîtriser rapidement. La plupart des ennemis ne subissent que quelques coups avant de mourir et, au fur et à mesure que le jeu progresse, ces ennemis développent de nouvelles façons de se battre. Certains ont des ailes, d’autres reçoivent des blocs pour les protéger, et d’autres encore sont des monstruosités grotesques. Vous et Neva devrez vaincre ces monstres, mais vous gagnerez plus de capacités tout au long du titre qui peuvent vraiment vous aider à combattre les assauts des ennemis.

Néva est amusant, et si les défis de plateforme et les larmes ne vous dérangent pas, vous apprécierez ce titre indépendant.

Néva sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC le 15 octobre.

Crédit image : Devolver Digital