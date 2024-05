Neuvième jour de campagne électorale : Starmer donne le feu vert à Abbott pour se présenter

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Sir Keir Starmer a finalement rendu son verdict sur la question de savoir si Diane Abbott pouvait se présenter comme candidate travailliste le 4 juillet après que son précédent refus de le faire ait entraîné une montée des tensions au sein du parti.

Voici les moments clés du neuvième jour de la campagne :

– Starmer cherche à régler le conflit avec Abbott

Le leader travailliste a déclaré que Mme Abbott était « libre » de défendre son siège de longue date à Hackney North et Stoke Newington en tant que candidate travailliste, mettant fin aux spéculations selon lesquelles elle pourrait être exclue.

Il espère que sa décision tant attendue – qui devrait être ratifiée mardi par le Comité exécutif national du Labour – mettra fin aux accusations de répression antisocialiste qui ont dominé sa campagne.

Le groupe de campagne de gauche Momentum a déclaré qu’il s’agissait d’une « grande victoire », mais dans un signe que la dispute est loin d’être terminée, il a exigé que « Chingford Corbynista » Faiza Shaheen soit réintégrée comme candidate travailliste.

Les conservateurs ont affirmé qu’Angela Rayner « bousculait » Sir Keir, après que son adjointe ait pour la première fois appuyé la candidature de Mme Abbott.

Il y a eu encore plus de drames de sélection lorsque Beth Winter du Labour a accusé la direction du parti d’avoir « imposé » le patron du groupe de réflexion, Torsten Bell, comme candidat du Welsh Labour à Swansea West, qualifiant cela d’« affront à la démocratie ».

– De quoi les travaillistes voulaient réellement parler

Sir Keir a déclaré qu’il n’y avait « pas de travailliste sans l’Écosse » alors qu’il faisait son discours aux électeurs au nord de la frontière.

Un élément majeur de l’offre faite aux électeurs écossais est la création de GB Energy – une société énergétique publique basée en Écosse.

Cette politique a obtenu le soutien de l’ancien conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance, tandis que le Premier ministre Rishi Sunak s’en est moqué en la qualifiant de « simple logo ».

Lors d’un rassemblement électoral aux côtés de Mme Rayner, du leader travailliste écossais Anas Sarwar et du secrétaire fantôme à zéro net Ed Miliband, Sir Keir a exhorté les Écossais à « envoyer un gouvernement » à Westminster, et non « un message ».

Le Premier ministre John Swinney a affirmé que Sir Keir « n’offrait aucun changement ».

– Image du jour

– Contourner Trump

Les dirigeants politiques ont soigneusement éludé la question de savoir s’ils travailleraient avec l’ancien président américain Donald Trump, condamné s’il revenait à la Maison Blanche.

M. Sunak a déclaré que le procès de M. Trump n’était pas « mon objectif », tandis que Sir Keir l’a qualifié de « situation sans précédent », mais a déclaré que le parti travailliste « travaillera avec celui qui sera élu président ».

– Citation du jour

(Le Parti travailliste a) souscrit aux limites budgétaires strictes des conservateurs, ils ont souscrit à des emprunts plus stricts. C’est de l’austérité sous stéroïdes Le chef du SNP, John Swinney

– Moment de la journée sur les réseaux sociaux

Alors que les partis intensifient leur utilisation de l’humour et des mèmes sur les réseaux sociaux, les travaillistes affirment que les conservateurs tentent de faire supprimer leurs TikToks du site.

Un article du compte officiel du Parti travailliste suggère que « les conservateurs tentent activement de faire supprimer nos TikToks » parce qu’« ils n’ont rien à offrir au pays ».

Il encourage également les téléspectateurs à « ennuyer un conservateur » en partageant la publication avec certaines politiques travaillistes clés, suggérant que les conservateurs devraient « essayer de réfléchir à certaines politiques qui ne ressemblent pas à des suggestions douteuses de chat gpt ».

– Que se passe-t-il demain ?

M. Sunak fait campagne dans le Nord-Est.