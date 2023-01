Neutrogena vous imprimera en 3D des gommes personnalisées après avoir scanné votre visage. Oui, ce Neutrogena

Neutrogena nous demande depuis des années de mettre ses savons, lotions et autres produits sur notre corps. Maintenant, il veut que nous mettions ses créations dans nos bouches.

La société la plus connue pour son nettoyant pour le visage et sa lotion hydratante promet une meilleure peau grâce à ses gommes nutritives pour la peau Skinstacks personnalisées, lancées cette semaine au CES de Las Vegas. Le produit est un effort conjoint entre Neutrogena et le fabricant de suppléments Nourished.

Pour créer les bonbons gélifiés personnalisés ici au CES, Neutrogena scannera votre visage pour une lecture de la peau et suggérera les vitamines et les minéraux dont il pense que votre peau a le plus besoin. Ensuite, une imprimante 3D produit littéralement les gommes à mâcher que Neutrogena prétend nourrir votre peau.

Neutrogena dit que les suppléments, qui coûtent 50 $ pour un approvisionnement de 28 jours, sont végétaliens, sans sucre et sont présentés dans un emballage sans plastique. Quel goût ont-ils ? Je vous le ferai savoir après avoir scanné mon visage et imprimé ma propre formule personnelle plus tard cette semaine.

