Le ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré le plein soutien du pays à la cause palestinienne. S’exprimant lors de sa conférence de presse hebdomadaire de lundi, le porte-parole Saeed Khatibzadeh a condamné les hostilités en cours, rejetant carrément le blâme sur Israël.

La République islamique d’Iran condamne fermement la nouvelle vague d’agression brutale du régime sioniste contre les peuples sans défense de Palestine et de la bande de Gaza, qui a entraîné le martyre de dizaines de civils, y compris des femmes et des enfants, et la destruction de nombreux bâtiments résidentiels, » il a déclaré.

Le porte-parole a également fustigé le soutien à Israël manifesté par un certain nombre de pays occidentaux, tout en critiquant les tentatives insuffisantes pour arrêter les hostilités engagées par d’autres pays et organisations internationales. Cependant, Khatibzadeh n’en a pas spécifiquement nommé.

« Malheureusement, grâce au soutien éhonté de certains pays occidentaux, nous constatons que l’agression du régime sioniste s’est intensifiée », il a dit.

L’Iran appelle les gouvernements et les organisations internationales responsables à mettre fin à leur inacceptable neutralité à l’égard de l’agresseur.

Selon Téhéran, la seule façon de résoudre le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies est d’organiser un référendum parmi tous les habitants de la région troublée, indépendamment de leur citoyenneté, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.

«Le plan de l’Iran pour résoudre la question palestinienne consiste à organiser un référendum avec la participation de tous les principaux habitants des terres palestiniennes, y compris les musulmans, les juifs et les chrétiens», Dit Khatibzadeh.

L’armée israélienne et le groupe militant Hamas, qui contrôle Gaza, échangent des frappes aériennes et des attaques à la roquette depuis plus d’une semaine. Au moins 200 personnes, dont 58 enfants, ont été tuées dans l’enclave palestinienne depuis le début des hostilités, selon les autorités sanitaires locales. En Israël, 10 personnes, dont deux enfants, ont été tuées. Israël a rejeté les accusations selon lesquelles les bombardements à Gaza sont disproportionnés, insistant sur le fait qu’il a fait de son mieux pour éviter les dommages collatéraux.

Les hostilités font suite à de violents affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens à Jérusalem. Les troubles ont été provoqués par les projets de Tel Aviv d’expulser de force plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans un quartier occupé de Jérusalem-Est.

