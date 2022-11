Neurotrack lève 10 millions de dollars et lance un outil d’évaluation du déclin cognitif

Neurotrack, une entreprise développant des outils numériques de santé cognitive, a lancé un outil d’évaluation numérique de trois minutes pour dépister les troubles cognitifs lors des rendez-vous de bien-être.

L’examen numérique est conçu pour aider à identifier les troubles cognitifs et le déclin, un indicateur précoce de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. L’outil peut être utilisé lors d’une visite de bien-être annuelle en soins primaires ou indépendamment par les patients, qui peuvent ensuite partager les résultats avec leurs prestataires.

La société basée en Californie a également annoncé qu’elle avait obtenu 10 millions de dollars de nouveau financement, ce qui l’aidera à poursuivre son développement d’une solution basée sur les fournisseurs pour les personnes reconnues pour leur déclin cognitif et à accélérer les efforts de Neurotrack pour se lancer sur le marché avec les systèmes de santé et les fournisseurs à travers les Etats Unis

“La détection précoce est essentielle pour les patients confrontés à un diagnostic comme la maladie d’Alzheimer ou la démence, mais malheureusement, la plupart des patients ne sont pas dépistés pour les troubles cognitifs jusqu’à ce qu’ils présentent des symptômes, qui peuvent apparaître plus de 20 ans après les premiers changements cérébraux”, a déclaré Elli Kaplan. fondateur et PDG de Neurotrack, a déclaré dans un communiqué. “Nous voulons donner aux prestataires les moyens d’intégrer les tests cognitifs en tant que nouveau signe vital dans les examens physiques annuels à partir de 65 ans, dans l’espoir qu’un diagnostic plus précoce pour les patients atteints de démence conduira à des interventions plus efficaces.”

LA GRANDE TENDANCE

En 2019, Neurotrack a annoncé avoir obtenu 21 millions de dollars en financement de série C, un an après que la startup a clôturé son financement de série B, levant 13,7 millions de dollars.

Le CDC rapporte Le déclin cognitif subjectif (SCD) est un problème de santé publique, un adulte sur neuf signalant une confusion ou une perte de mémoire.

Une étude récente Publié dans SSM – Santé de la population a révélé qu’environ deux Américains sur trois souffrent d’une forme de déficience cognitive à un âge moyen d’environ 70 ans.